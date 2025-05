El 'pequeño Nicolás' desvela lo más loco que ha visto de fiesta: "En Ibiza. Había animales exóticos"

Lejos queda ya esta época en la que Francisco Nicolás, mejor conocido por su pseudónimo 'pequeño Nicolás', conseguía infiltrarse en algunas de las instituciones más importantes de España siendo todavía un menor de edad.

Sin ser nadie, como aquel que dice, consiguió colarse en la Casa Real e incluso darle la mano al rey Felipe VI durante su coronación, algo que ni siquiera algunos de los personajes mediáticos de España consiguieron hacer.

Eso fue en 2014, por lo que ha llovido mucho desde entonces. Ahora, Nicolás tiene ya 31 años y aquello de 'pequeño' no se corresponde con la edad del personaje. Sin embargo, no por ello ha dejado de estar nunca en el foco, aunque ya no desde la posición de antaño, sino como una celebridad más del basto mundo de las redes sociales.

Desde hace algún tiempo es fácil verle dando entrevistas en diferentes podcasts. El ejemplo más vistoso fue su visita al programa de Jordi Wild, 'The Wild Project', en diciembre de 2024, donde repasó su trayectoria como el 'escapista' más eficaz del país.

Ahora, se ha paseado por el perfil de 'Mente De Élite', donde ha hablado de distintos temas, como el porqué nunca cuenta de qué trabaja: "Cuando no puedes contar algo, hay misterio y parece que es ilegal. Pues no es así, lo que pasa que no estamos acostumbrados a contar según qué tipo de cosas", explicaba.

Uno de los momentos más curiosos de la charla fue cuando le preguntaron por la cosa más loca que haya podido presenciar en una fiesta. Lejos de buscar una anécdota de su momento en la cresta de la ola, Nicolás mencionaba una situación en Ibiza de este mismo año 2025.

"Había animales exóticos... O sea, había monos pequeñitos, y bandejas de tusi", que además asegura que no conocía. El tusi es un tipo de droga que se ha popularizado mucho en los últimos años y que destaca por su color rosa. Habitualmente referida como la 'cocaína rosa', está compuesta por ketamina, MDMA y cafeína, y produce unos efectos estimulantes que puede exponer al consumidor a resultados imprevisibles.

"Yo no sabía que era una droga. Entonces me dijeron tusi, y yo, 'no, yo no'", bromeaba el famoso joven, que asegura que "había de todo ahí". Como ejemplo, explica que "tiraban un coche en la fiesta", además de "actuaciones y performances", de todo tipo.