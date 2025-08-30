Este pequeño error durante un vuelo provoca que la tripulación te odie... aunque ni te enteres

Comportarse con educación y respeto es fundamental y básico, también durante los vuelos comerciales. Hay ciertas acciones que provocan el rechazo de la tripulación de cabina hacia ciertos pasajeros, aunque por norma general no suelen comunicarse.

Por norma general, el espacio que suele ser protagonista de estos errores en los vuelos es el baño. No comportarse de forma correcta cuando acudimos al servicio provoca un rechazo entre la tripulación, cuyo trabajo consiste en seguir estrictos protocolos para que todos estén seguros y cómodos.

No cerrar correctamente la puerta del baño suele ser el error más común en los vuelos, además de ignorar la señal de "ocupado" o dejar el habitáculo en malas condiciones higiénicas. Esto, aunque parezcan errores menores, dificultan enormemente el trabajo de la tripulación.

Si una puerta no se ha cerrado correctamente, por ejemplo, el ritmo y la comodidad del trabajo de la tripulación del avión se verá afectada, lo que provoca una frustración silenciosa en el equipo de trabajo. Así que para favorecer el trabajo y el respeto hacia la tripulación y los pasajeros, no descuides el uso del baño.

Cierra correctamente la puerta del baño cuando entres y cuando salgas, respetando siempre que no esté ocupado en esos momentos. Al terminar, trata de mantener el espacio limpio y lo más higiénico posible. Sigue otro tipo de indicaciones adicionales, que suelen estar marcadas en carteles, y listo, evitarás el odio de la tripulación.

Aunque el respeto mutuo entre pasajeros y tripulación parece una obviedad, no siempre se cumple, y puede provocar frustración y odio entre los trabajadores. El vuelo debe mantener un buen ambiente para el bien de todos, y está en manos de todos lograrlo.

Una pequeña acción a veces tiene un gran impacto, como demuestran estos pequeños errores. Tenlo en cuenta cada vez que vueles y todo marchará perfecto.