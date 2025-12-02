COLECCIONISMO
El pequeño error que puede convertir la moneda de 1 céntimo en un tesoro de 6.000 euros
Esta moneda italiana de un céntimo cuenta con un error que la hace valer miles de euros.
Entre las monedas europeas más habituales, esta moneda italiana de 1 céntimo acuñada en 2002 ha ganado popularidad en el mundo del coleccionismo debido a un curioso error que la convierte en toda una joya poco habitual, y muy difícil de ver o encontrar en la actualidad.
El fallo reside en el tamaño y peso de la moneda: en lugar de las medidas estándar, esta pieza presenta un diámetro mucho mayor de lo esperado, alcanzando 18,75 milímetros y un peso de 2,3 gramos, frente a las dimensiones normales de un céntimo. Este exceso de metal hace que la moneda destaque visualmente y sea muy fácil de distinguir para un experto.
Este detalle se debe a un fallo en el proceso de acuñación durante los primeros años del euro, el cual provocó que solo se acuñaran alrededor de 100 monedas con estas características. La exclusividad que ofrece este dato convierte a la pieza en un verdadero objeto de deseo para los coleccionistas y le permite alcanzar precios que pueden superar los 6.000 euros en el mercado numismático.
Aunque no es una moneda habitual, esta pieza puede aparecer entre aquellos que conservan monedas antiguas sin revisar, así que merece la pena prestar atención. Su catálogo oficial no señala esta variante, lo que la hace todavía más especial y buscada.
Los expertos recomiendan, en caso de encontrar una moneda italiana 1 céntimo que parezca más grande o pesada, acudir a especialistas para verificar su autenticidad y estado, pues pueden tratarse de ejemplares con valor real que multiplica su precio original para los coleccionistas adecuados.
Los errores en la acuñación de monedas son defectos únicos que, lejos de ser simples fallos, cuentan una historia fascinante sobre el proceso de fabricación y aportan un valor añadido a las piezas.
Por ello, monedas de 1 céntimo con exceso de metal como esta, aunque medianamente comunes, pueden multiplicar su valor original y transformarse en tesoros inesperados para quienes saben buscar y reconocer estos errores de fabricación.
