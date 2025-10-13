El pequeño bar familiar de Granada que recomiendan los grandes chefs españoles

Muchas personas sueñan con triunfar en sus respectivos campos laborales, lógicamente, pero para ello hace falta mucha perseverancia, talento, esfuerzo y, como se suele decir, mucho sudor y muchas lágrimas.

Eso lo saben bien Francisco y Rosa, quienes en los años 80 abrieron el bar "FM" en Granada, siendo un pequeño restaurante de barrio y que ahora está en el punto de mira de cualquier amante de la gastronomía española.

En el año 2005 comenzaron a ser más reconocidos gracias a que el crítico gastronómico D. Raimundo García del Moral los destacó. Y en el 2022 se les unió su hijo Paco para dirigir el bar y darle un enfoque más joven y moderno. Y parece que el talento se hereda, porque es considerado uno de los mejores sumilleres de toda España.

Entrada del bar 'FM de Granada. / Les Fartures

En una reciente entrevista con El Español, Paco explica que su padre comenzó con tan solo 13 años en la hostelería, en cafeterías, churrerías y luego ya con sus propios negocios. Abrió un restaurante que solo estuvo unos tres años en el mismo barrio que FM, y en el 85 abrió el mencionado local.

"La ubicación del barrio donde está el FM era el límite de Granada y entonces era una zona de talleres, de camiones, era más industrial que barrio, se estaba empezando a convertir en barrio, el público que teníamos eran trabajadores, había cerca un hospital, los buses de los pueblos paraban cerca", dice Paco.

Equipo del Bar 'FM' de Granada. / Gastroactitud

Paco también cuenta que su padre "siempre había querido tratar los productos marinos, aunque tenía un menú del día, había televisión, tragaperras... él siempre mantenía el tener sus pescados, sus gambitas, sus quisquillas, sus boqueroncitos, pero al principio con la deuda, para sobrevivir tenías que sacrificarte y cubrir un poco todo y tenías que darte a conocer.

Pero con el paso de los años ya puedes ir seleccionando lo que quieres hacer y quitar la tele porque ya no te interesa el cliente que está con la cerveza".

A modo de conclusión, el gerente asegura que "poco a poco los clientes van valorando tu trabajo y puedes ir alcanzando esa línea de excelencia que tú te vas marcando, esa ha sido la evolución del FM, un bar de barrio de desayunos, donde se cerraba hasta las tres o cuatro de la mañana, hasta ahora que somos más un restaurante que un bar al uso, lo que hacemos encaja más con ello".