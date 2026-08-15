Pepita, jubilada (80 años): "Te piden por una habitación 500 euros y yo que tengo una pensión de viudedad, ya me dirás qué me queda para comer"

Mientras el Gobierno estudia nuevas medidas para tratar de aliviar el problema de la vivienda, encontrar un alquiler a un precio asumible continúa siendo una tarea complicada para muchas personas. Una situación que afecta especialmente a quienes cuentan con ingresos reducidos, como ocurre con algunos pensionistas que prácticamente no pueden hacer frente a los precios actuales.

Y es que queremos ver cómo esto está afectando a las personas mayores, además de algunas de las iniciativas que buscan ofrecerles una alternativa. Entre ellas se encuentra la ONG 'Hogares comunes', que ayuda a poner en contacto a personas que atraviesan dificultades similares para que puedan compartir vivienda y repartir los gastos.

Es el caso de Pepita, de 80 años, y Vicente, de 63, que actualmente comparten piso con otras dos personas mayores. Para ellos, esta fórmula se ha convertido en una solución ante un mercado del alquiler al que difícilmente podrían acceder por separado.

Dos jubilados contentos / I

La mala situación que afrontan estos dos jubilados

Pepita explica que los precios que se encuentra están muy alejados de lo que puede permitirse con sus ingresos. "Te piden por una habitación 500 euros y yo que tengo una pensión de viudedad, ya me dirás qué me queda para comer", lamenta.

Su situación refleja el problema al que se enfrentan muchas personas mayores que dependen de una pensión y deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos simplemente a tener un lugar donde vivir.

En el caso de esta mujer, explica en el vídeo que durante un tiempo vivió de alquiler y pagó cada mensualidad "religiosamente". El problema llegó cuando su casera comenzó a subirle el precio y llegó un momento en el que ya no pudo asumirlo.

Finalmente, terminó siendo desahuciada, una experiencia que, según cuenta, le provocó una enorme sensación de impotencia. Una situación parecida vivió Vicente, aunque por motivos diferentes: el edificio en el que residía fue derribado y, con la pensión que recibe, no tenía suficiente para afrontar el alquiler de otra vivienda.

Una pareja de jubilados / SPORT

Tanto Pepita como Vicente reconocen que compartir piso no fue una decisión que tomaran por gusto, sino una alternativa a la que tuvieron que recurrir ante su situación. Adaptarse a convivir de nuevo con otras personas tampoco fue inmediato.

"Salir de tu habitación y ver que no es tu casa y no estás tú solo te sientes un poco raro", explica Vicente. Sin embargo, esa sensación inicial terminó desapareciendo y pronto comenzó a sentirse cómodo con sus compañeros.

Con el paso del tiempo, la convivencia se ha convertido incluso en uno de los aspectos que más valoran. "Te sientes acompañado para cualquier cosa que quieras hacer", señala Vicente, quien asegura que se compenetra "muy bien" con Pepita.

Como en cualquier piso compartido, también han tenido que organizarse: se reparten las tareas domésticas y cada uno cuenta con su propio espacio en la nevera.

Pepita también pone en valor a quienes hacen posible que personas en su situación puedan acceder a una vivienda. Destaca "la solidaridad de la persona que da este piso" y la labor que realiza 'Hogares comunes'. Para ella, el proyecto supone mucho más que disponer de una habitación en la que vivir: "Con su solidaridad, nos están proporcionando una nueva vida", concluye.