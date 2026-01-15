Pepita Bernat (106 años), sobre el secreto de la longevidad: "Lo hago todos los días"

La longevidad no es solo tener una vida larga, también es que la calidad de la misma sea satisfactoria. Es importante cumplir años con salud, bienestar y sobre todo, vivir más años con la mayor vitalidad posible.

Esta semana, el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, ha entrevistado a Pepita Bernat. La catalana cumplió 106 años el pasado mes de julio y ha querido compartir su secreto con los espectadores.

"El secreto de la longevidad es comer bien sano", explicó la catalana. De hecho, la centenaria contó que ese mismo día había comido "alcachofas, tomate y verdura, todo lo bueno".

Posteriormente, Sonsoles Ónega ha entrevistado a la mujer, preguntado sobre cómo ha transcurrido su vida. "He hecho muchas cosas, como trabajar muchísimo o bailar muchísimo", comienza.

"Aún bailo los domingos, pero en casa también bailo todos los días. Guiso y bailo, friego y bailo, me muevo todos los días. Eso sí, sobre todo me río de la vida, hay que estar contento", detalla la invitada.

No obstante, Bernat también ha sabido superar los momentos difíciles: "He pasado mis momentos regulares, pero han pasado ya. Para mantener el buen ánimo lo importante es la actitud, estar contenta".

Según cuenta, "no hay que buscar problemas". De tenerlos, la catalana explica que "se deben solventar por las buenas y no a las malas. Hay que buscar soluciones siempre", terminó diciendo.

En su Instagram, el doctor Manuel De la Peña ha compartido la charla con Pepita. "Cuando Sonsoles le preguntó su secreto para llegar a 106 años, respondió sin dudar: Comer sano, hacer ejercicio y bailar", anuncia en la publicación.