Pepe Viyuela no se corta en 'La Revuelta': "Igual se me acusa de comunista, pero..."

David Broncano presenta 'La Revuelta', el programa de entretenimiento de RTVE que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración aproximada de 70 minutos. En el formato colaboran habituales como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de invitados que acuden cada noche al plató para ser entrevistados.

El lunes, el invitado fue el humorista Pepe Viyuela. Uno de los momentos más comentados llegó cuando el actor habló de su situación económica tras ser preguntado por el dinero que tiene en el banco.

Viyuela explicó que tiene la casa pagada y que en el banco dispone de entre 300.000 y 400.000 euros. "Para la jubilación me va a venir muy bien", comentó.

Tras esto, Broncano señaló que, según algunos análisis, en el futuro podría existir una brecha importante entre quienes hereden vivienda y quienes no, lo que aumentaría la desigualdad en el acceso a la propiedad.

Pepe Viyuela coincidió con esa preocupación y afirmó que "cada vez van a ser menos los que hereden, porque ahora mismo la gente de edad joven es muy difícil que puedan hacerse propietarios". Añadió que esto no es casualidad y que es necesario tomar medidas al respecto.

"No es por tocar las narices, pero sí que es una forma de decir que hay que tomar medidas. No se puede seguir especulando tanto con la vivienda. A lo mejor se me acusa de comunista repugnante, más de una vez me lo han dicho aunque yo nunca he pertenecido a ningún partido, pero yo creo que intervenir en el mercado de la vivienda es importante", declaró.

El actor explicó que ahora mismo el mercado de la vivienda está en manos de "monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en un privilegio de muy pocos".

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Viyuela defendió que es necesario facilitar el acceso a la vivienda, abaratar el alquiler y fomentar la construcción de vivienda pública. Tras estas palabras, el público reaccionó con entusiasmo llegando a corear "¡Presidente!".