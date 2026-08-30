Pepe Viyuela, actor español, sobre el deporte: "El fútbol de barrio es lo que de verdad me hace feliz"

Pepe Viyuela, actor español reconocido por su trayectoria en cine, teatro y televisión, reflexiona en 'ABC' sobre su relación con el deporte. Aunque nunca ha competido, lo concibe como un espacio de convivencia y aprendizaje. "Siempre he pretendido que fuera un juego, una diversión para relacionarme con amigos, incluso con desconocidos", afirma.

Para él, el deporte es una forma de adquirir disciplina, sacrificio y afán de superación, además de una vía para desconectar del ritmo profesional: "Los partidos de fútbol que puedo ver en televisión sí me hacen disfrutar y sí me provocan ese placer de la desconexión de la vida diaria".

Apegos futbolísticos cambiantes y rechazo al negocio

Viyuela nunca ha tenido un equipo "de su vida", pero sí afectos que han ido cambiando con el tiempo. "En mi infancia era del Athletic de Bilbao. Pasé una temporada que era de Logroñés… Y ahora, por afinidad con la familia, del Cádiz", explica. Le atraen los equipos peleones, sin grandes vitrinas pero con carácter.

Sobre el fútbol convertido en negocio, es tajante: "En el momento en el que entra en el negocio deja de interesarme el fútbol".

Pepe Viyuela en La Revuelta / RTVE

Por eso no le inquieta el posible interés del Barcelona por Julián Álvarez: "No me preocupa nada ese futbolista". Considera escandalosas las cifras del mercado: "Me parece que es escandaloso y desproporcionado".

Compromiso social y valentía en el fútbol profesional

El actor lamenta que el fútbol sea "excesivamente férreo y monolítico" ante cuestiones esenciales. Reclama posicionamientos claros en temas como la mujer, el racismo o la violencia: "Los futbolistas de élite sí deberían sentirse en la obligación de mojarse". Recuerda el caso de Mbappé y su posicionamiento político: "Hay momentos en los que sí que es necesario manifestar claramente de qué lado estás".

Pepe Viyuela. / EFE

Su recuerdo más feliz vinculado al deporte es íntimo y cotidiano: "Cuando voy con mi nieta de la mano… ver ese entusiasmo, la ilusión que destilan. El fútbol de barrio es lo que de verdad me hace feliz. El deporte de base, el deporte de barrio". Para Viyuela, ahí reside la esencia del fútbol.

Humor, épica y referentes deportivos

Defiende que el deporte debe vivirse con humor: "Si uno es capaz de encajar una derrota con sentido del humor, va a vivir mejor". Entre sus referentes cita a Mariano Haro, Miguel Induráin y Rafa Nadal. Sobre el ciclista navarro, recuerda: "Cuando le dijeron tú nunca podrás ser un gran ciclista porque pesas demasiado, eres muy grande", una historia que le marcó por su épica.

Pepe Viyuela llama cáncer a Vox y las redes arden / Google

Viyuela admira la capacidad de la selección para unir generaciones: "Es absolutamente transversal". También pide mesura: "El hecho de competir un Mundial ya es un exitazo. El deporte no son matemáticas. Hay un componente de azar".

Confiesa que la Liga le aburre cuando siempre la disputan los mismos: "Me gustaría una liga más abierta". Si tuviera que grabar una escena cómica, elegiría a Lamine Yamal: "Podría empaparme de esa juventud, de esa energía".