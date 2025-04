Pepe Rodríguez se sincera sobre 'MasterChef': "No me gusta"

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. El concurso se ha producido en más de cuarenta países, y en España se estrenó en 2013. El jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

En 2019, tras la marcha de Eva González como presentadora del programa, el jurado fue quién tomó el relevo y desde entonces, son los conductores del concurso culinario.

En una entrevista reciente a 'El Faro' de Cadena SER, Pepe Rodríguez ha sorprendido con sus declaraciones, y es que el chef ha asegurado que aceptó formar parte de 'MasterChef' "por necesidad".

El dueño de 'El Bohío' ha confesado que no ha sido capaz de ver los primeros programas que grabó del formato: "Me da vergüenza. Pienso '¡Qué pinto yo aquí!'. Esto no está hecho para mí".

Sin embargo, Pepe ha reconocido que se trató de una "tablita de salvación" y decidió aceptar ser jurado: "Si hubiese estado en otro momento físico, psíquico y económico, pues a lo mejor no lo cojo porque no me gustaba (...) Me pagaban más de lo que estaba ganando en el restaurante, es tan tonto y sencillo como eso y dije voy a probar, pero si hubiese estado en otro momento, no lo cojo porque a mí lo que me gusta es la cocina. La tele no me gusta".

"Si mañana mismo se acaba 'MasterChef', yo estoy en mi casa feliz, que es donde estoy todos los días cocinando. Ahora, me llama no sé quién y me dice 'oye, que tengo aquí para ti'... pues a lo mejor hasta voy", ha explicado el chef.

Rodríguez ha asegurado que ya le ha cogido el gusto y que está encantado y feliz con el programa: "Lo domino, estoy encantado. Estoy como en el salón de mi casa, me río, me divierto, hasta que he entendido lo que era la televisión. Pero en esa deformación de cocinero, sigue sin gustarme 'MasterChef', pero entiendo que haya millones de personas a los que le guste".

El cocinero ha comentado que si hiciese un programa de cocina, no lo vería nadie: "Eso que me gusta a mí, le gusta a 1.200 cocineros y 1.200 aficionados a la cocina. Al resto no. La televisión es entretenimiento y esto hay que entenderlo. Me he dado cuenta de que los que saben hacer televisión, tienen que hacer televisión. A mí me gusta más cocinar".