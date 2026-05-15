Pepe Rodríguez rompe su silencio y desvela cómo es su relación con Jordi Cruz: "Me he tirado un mes sin hablar con él"

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur, un concurso que se ha producido en más de cuarenta países y que en España se estrenó en 2013. En su nueva edición, el jurado está formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja.

En una entrevista para el programa '100% Únicos', Pepe reflexionó sobre el impacto que el formato ha tenido en su vida: "Me cuesta mucho recordar mi vida antes de 'MasterChef'. Nos cambió la vida a todos porque entramos sin saber lo que significaba un programa de televisión y fíjate, 13 años ahí... Ya no soy Pepe el del Bohío, soy Pepe el de 'MasterChef'".

Además, el chef sorprendió con sus declaraciones, ya que se pronunció sobre su relación con Jordi Cruz, con quien lleva 13 años trabajando en televisión. El dueño de 'El Bohío' fue claro al describir la relación entre ambos cocineros, reconociendo que existe competencia, aunque desde la cercanía.

"Hay rivalidad, nos picamos. Hay muy buena relación, es como si fuera mi hermano. No te imaginas cómo nos queremos, pero nos tocamos las narices. Me encanta tocar las narices, mucho, es mi manera de vivir, y a él de fastidiarle, porque sé que a él le fastidia más. Ya me ha ido entendiendo, después de 13 años me va conociendo", declaró.

Pepe Rodríguez también detalló que, a pesar de la buena relación, han vivido momentos de tensión durante las grabaciones: "Me he tirado un mes o un mes y medio sin hablarme con él, todo esto grabando día sí, día no".

El chef explicó lo difícil que resultaba trabajar en esas circunstancias dentro del plató del programa: "¿Sabes lo que es grabar con una persona que la tienes aquí todo el rato y no hablarnos? Y hemos hecho el programa y no se ha notado".

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En otro momento de la entrevista, el juez de 'MasterChef' subrayó las diferencias de carácter entre ambos y su forma de entender la televisión: "A él le gusta quedar bien y yo me río de mí el primero. Cuando hacemos la prueba de jueces me pico con él, pero para jorobarle".