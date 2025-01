Pepe Rodríguez y su contundente mensaje sobre el precio del menú del DiverXO de Dabiz Muñoz

Aunque parezca mentira, aún se sigue debatiendo el elevado precio por el cual puedes degustar el menú de DiverXO, el conocido restaurante de alta cocina regentado por Dabiz Muñoz. Muñoz, que es uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel internacional, tiene en Madrid este local gastronómico cuyo menú cuesta la friolera de 450 euros por persona. Si bien tiene muchos detractores (más aún desde su docuserie en Netflix), algunos compañeros de profesión no dudan en defenderle.

Pepe Rodríguez, también cocinero y jurado de 'Masterchef', se ha pronunciado en defensa de Dabiz Muñoz en el podcast La Escalera Roja: "un restaurante de ese nivel tiene que costar ese precio. No puede costar menos. Si no, no es viable".

Sin ir más lejos, según el conocido chef, "un restaurante de ese nivel en Francia cuesta 800 pavos por cabeza. Y claro, esto no es Francia. Él debería cobrar 800, y yo, con un restaurante de mi categoría, en un pueblo, con mantel de hilo, con dos sumilleres, con tal... En Francia cobraría 250 o 300 euros sin pestañear, pero yo no puedo cobrar eso en España porque no me lo pagan".

Finalmente, Pepe Rodríguez admite que "Francia tiene otro nivel de vida ya que hay un público que allí lo entiende y lo paga. Y porque muchos de esos grandes restaurantes viven de mucho extranjero".