Pepe Navarro declara no tener intenciones de reunirse con el hijo de Ivonne Reyes: "No sé de dónde ha salido"

¿Cómo es la situación entre Pepe Navarro y Alejandro Reyes después de que la justicia dictaminara que este último era hijo del presentador? Aunque no la ha explicado como tal Navarro, sí que ha comentado cuáles son sus intenciones en la actualidad con el hijo de Ivonne Reyes, que son algo diferentes a las de hace tiempo.

Y es que ha comentado que en su día, cuando cumplió los dieciocho años, sí que intentó explicar la situación a Alejandro junto con Ivonne, pero el joven actor se negó. Estaba dispuesto a hablar con él, pero no lo hacía como padre, ya que parece no tener ese sentimiento paternal hacia Alejandro Reyes.

Ahora, se estaba rumoreando que él tenía intenciones de reunirse con Alejandro. Ante la pregunta de los periodistas, ha sido breve y conciso con su respuesta: "No sé de dónde ha salido eso, no lo entiendo". De esta forma, niega esos rumores y asegura que actualmente no tiene intenciones de reunirse con el hijo de Ivonne Reyes.

Ivonne, por su parte, se especula que está atravesando un momento económico y anímico muy malo, después de haber pasado ya algunos años sin que tenga un trabajo estable.