Pepe, dueño de un restaurante español en Suiza: "Hacemos las patatas bravas con una salsa muy especial y delicada que no te la sirven en muchos sitios"

A mediados del siglo XX, muchos españoles se vieron obligados a emigrar a otros países con el objetivo de encontrar un futuro mejor tanto para sí mismos como para sus familias. Y, precisamente, muchos de ellos acabaron expandiendo la influencia de la gastronomía española allí donde fueron.

Ese es el caso de Pepe, dueño de un restaurante especializado en tapas de origen español que está situado a las afueras de Zurich (Suiza) y cuya carta cuenta con un plato estrella que demuestra una gran añoranza por el lugar del que procede. Hablamos, concretamente, de las patatas bravas, las cuales prepara con una salsa que sorprende a muchos suizos que pasan por su local.

Pepe, emprendedor en Suiza / labodega.depepe

Así son las patatas bravas de Pepe

En una reciente publicación de Instagram donde Pepe seleccionaba algunas de las mejores tapas de su restaurante, el restaurador destacaba las patatas bravas como uno de sus platos estrella. Sobre todo porque, según sus propias palabras, las hacen con "una salsa muy especial y delicada que no la sirven en muchos sitios".

Algo crucial a la hora de preparar este plato, dado que la salsa se conforma como el elemento protagonista del mismo. Sobre todo, en cuanto a que se trata de un condimento que se encuentra muy alejado de la práctica a la que recurren muchos bares consistentes en mezclar kétchup y mayonesa.

Y es que la salsa brava es algo que va mucho más allá de ello, y Pepe comprendió perfectamente en su momento que debían prepararla correctamente con el objetivo de hacer entender a los suizos lo compleja y profunda que es la gastronomía española en muchos aspectos.

En este sentido y al contrario de lo que mucha gente piensa, la Salsa Brava no lleva tomate. En su lugar, se prepara con una mezcla construida a través de un roux de pimentón que se elabora sobre una cama de ajos y se adereza con caldo y vinagre con tal de definir su sabor característico.

En el caso del restaurante de Pepe, la salsa brava de las patatas se prepara siguiendo esta receta tradicional. Y una muestra de lo bien que funciona tiene que ver con la gran afluencia de españoles que pasan por su restaurante cada semana; algo que no es más que una extensión del objetivo que Pepe se planteó en el momento de abrirlo.

Según ha contado el propio Pepe en muchas ocasiones, decidió inaugurar el establecimiento con la idea en mente de que esos otros españoles que emigraron con él a Suiza tuvieran un lugar al que acudir a comer para "sentirse como en casa".

Patatas bravas clásicas / Imagen de archivo

Una premisa que Pepe ha mantenido a lo largo de las últimas décadas con gran éxito. Al fin y al cabo, la salsa brava solo es el resultado de muchos años de buen hacer y reflejo de un profundo respeto por el lugar del que procede.