Pep Guardiola se refugia en sus orígenes tras un año complicado

El Manchester City de Pep Guardiola volvió a sonreír ayer con un triunfo contundente 0-2 ante el Arsenal en la final de la Carabao Cup. Un respiro necesario en una temporada complicada para el técnico catalán, que ha encadenado golpes duros en Europa y se ha visto prácticamente desahuciado en la Premier League.

Con la FA Cup como último gran objetivo, Guardiola ha optado por mirar hacia atrás para entender mejor su presente.

Un año cuesta arriba

El entrenador del City no atraviesa su mejor momento en Inglaterra.

La eliminación europea frente a su viejo rival de juventud y la distancia casi insalvable en la Premier han dejado al técnico con solo dos opciones para salvar la temporada. Una de ellas, la Carabao Cup, ya está en sus manos tras la victoria de ayer.

En medio de este contexto, Guardiola ha compartido reflexiones íntimas sobre su vida, su identidad y los valores que lo han acompañado desde niño.

La infancia que lo moldeó

Guardiola ha recordado con emoción sus primeros años en Santpedor, el pequeño pueblo del Bages donde creció rodeado de libertad y juegos callejeros. "Creo que es imposible haber vivido una infancia mejor, haber sido un niño más feliz de lo que era", afirma.

Hijo de un albañil y de un ama de casa, Pep pasó sus días entre bicicletas, fútbol, baloncesto, tenis o billar, siempre en la calle, siempre en movimiento. Una vida sencilla, sin lujos, pero llena de comunidad y de vínculos que aún hoy reivindica.

También lamenta que los niños actuales no puedan disfrutar de esa misma experiencia: "Los tiempos han cambiado mucho… creo que los niños lo extrañan un poco ahora, especialmente si vives en las grandes ciudades".

Santpedor: un pueblo que nunca dejó atrás

El técnico recuerda con cariño aquel lugar donde "todos se conocen" y donde bajaba cada tarde con un balón esperando a su pandilla.

Su padre, Valentí Guardiola, ha contado en varias ocasiones anécdotas que muestran el carácter inquieto del pequeño Josep, así lo llamaban en casa, como cuando pintó con rotuladores la plaza del Ayuntamiento y tuvo que limpiarla él mismo.

El inicio de su carrera futbolística también tuvo algo de azar: un amigo de su padre vio su talento jugando en la calle y le animó a llevarlo a las pruebas del Barça. Allí empezó todo.

Cruyff, el maestro que lo transformó

Guardiola no duda en señalar a Johan Cruyff como la figura que cambió su manera de entender el fútbol: "Me ayudó a amar este juego… Nos dio secretos. La forma en que veía el fútbol era tan poderosa".

Asegura que sigue teniendo muy presente al holandés, aunque evita caer en misticismos: "No hablo con él porque no soy un tipo religioso", comenta con ironía.

El legado que quiere dejar

Preguntado por cómo le gustaría ser recordado, Guardiola lo tiene claro: "Las estadísticas y los números son buenos, pero los números no son pasión".

Para él, lo importante es que dentro de diez años alguien recuerde cómo jugaba su equipo, no cuántos títulos ganó.

Entre la nostalgia y el desafío

Mientras el City celebra un nuevo título, Guardiola continúa navegando una temporada irregular. Pero si algo ha dejado claro es que, pase lo que pase, su refugio emocional sigue siendo Santpedor, aquel pueblo medieval donde un niño soñaba con un balón y donde empezó la historia del entrenador que revolucionó el fútbol moderno.

La temporada aún no ha terminado. Y Guardiola, fiel a sus raíces, sigue dispuesto a pelear hasta el final.