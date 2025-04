Pep Guardiola y Cristina Serra cazados en Barcelona con un elemento compartido revelador: ¿Reconciliación a la vista?

El pasado mes de noviembre Pep Guardiola renovaba con el Manchester City por dos temporadas más, una gran noticia para todos los seguidores del club inglés, que confían en el técnico catalán para recuperar el nivel y volver a la élite europea, aunque también local.

Sin embargo, esta noticia no fue tan bien recibida por parte de su familia. Concretamente, su mujer, Cristina Serra, dijo basta y decidió dar un paso al lado con el entrenador y terminar un matrimonio que empezó en 2014, aunque su noviazgo empezó hace 30 años, cuando todavía era jugador.

Antes, en 2019, Serra ya habría decidido abandonar la Manchester para regresar a Barcelona y dar un impulso a su carrera como diseñadora de moda al frente de su firma, Serra Claret. Las 'Mamarazzis', que fueron las que avanzaron la noticia de la separación, apuntaban desde su pódcast que la situación llegó a un punto límite tras las vacaciones de verano del año pasado, cuando la modista no regresó a la ciudad inglesa tras el receso.

Hace un par de semanas, tras un tiempo alejados el uno del otro, el diario The Sun informaba de que el técnico había viajado a Barcelona para pasar tres noches junto a quien todavía era su esposa: "Pep salió el lunes al dentista y Cristina fue a su tienda de moda en el centro de la ciudad. Se reencontraron en la tienda y pasaron tres horas allí antes de regresar a la casa para pasar la noche juntos. Pep se fue a Manchester el martes por la mañana", comentaba el diario inglés.

Ahora es El Nacional quien avanza un nuevo acercamiento y que incluso "se están dando una segunda oportunidad". Según comenta el medio, además de dormir en la misma casa, ambos han sido vistos con un elemento que deja muchas cosas claras: el anillo de compromiso.

Otra evidencia sería que durante la Semana Santa, él ha podido escaparse del trabajo y ha repetido pernoctación en su casa en Catalunya, durante tres días más.

Que Guardiola no se lo había quitado era evidente, descubrirlo no es difícil gracias a su profesión, pero no se sabía si Serra había hecho lo mismo o había dejado la sortija a un lado.

También se comenta que el motivo principal para acceder a este segundo intento es la promesa del entrenador de que volverá semanalmente a Barcelona para pasar más tiempo con su familia, pues su hija pequeña todavía vive en casa con su madre, en el lujoso barrio de Pedralbes, en la zona alta de la ciudad.