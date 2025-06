Pep Guardiola confiesa su deseo laboral si no hubiese sido entrenador: “Me gustaba mucho la historia…”

Pep Guardiola afronta su décima temporada en el Manchester City y su decimoséptima como entrenador profesional. Durante los últimos años, el de Sampedor ha vivido años muy gloriosos en Manchester, ganando títulos prácticamente cada temporada. Es una sana costumbre que ha adquirido desde que cogió el banquillo del FC Barcelona en 2008 y que continúa realizando año tras año.

Pero Guardiola sigue a lo suyo. El entrenador catalán no deja de agigantar su figura en los banquillos. Desde su llegada en 2016, el técnico catalán ha transformado por completo la identidad futbolística del City, instaurando un estilo de juego reconocible y dominante que ha sido imitado por muchos. Bajo su dirección, el equipo ha cosechado 18 títulos, incluyendo seis Premier Leagues.

La pasada campaña, sin embargo, dejó un sabor agridulce. El City no alcanzó los objetivos esperados y quedó por debajo del nivel mostrado en temporadas anteriores. A pesar de ello, Guardiola mantiene la serenidad y el enfoque que lo caracterizan, sabiendo que en el fútbol los ciclos altos y bajos son inevitables.

Con 17 años como entrenador profesional, Guardiola ha dejado huella en todos los equipos que ha dirigido: FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. En cada club, ha elevado el nivel de exigencia y ha formado planteles competitivos que han marcado época.

El trabajo soñado de Guardiola

Su éxito como entrenador no ha sido producto de la casualidad. Guardiola ha demostrado que los grandes entrenadores no solo ganan títulos, sino que también transforman mentalidades. Le encanta enseñar. “Yo era un buen estudiante. Me gustaba mucho la historia y me hubiese dedicado a la enseñanza”, afirmó, dejando entrever su carácter reflexivo y analítico.

A pesar de su vocación que no ha podido ejercer, ha encontrado en el fútbol una manera de enseñar, liderar y dejar una marca. “Hoy en día mis hijos me dicen: ‘es que no sé qué hacer’, y de eso se trata en la vida. La vida te lleva. Si no hubiese sido entrenador algo hubiera hecho”, cuenta, dejando ver que su éxito es también fruto de seguir su instinto.

A todos nos hubiese encantado tener a un profesor como Pep Guardiola. A sus 54 años, Guardiola no muestra señales de desgaste. Su figura sigue creciendo en el fútbol mundial y, aunque él dice que algún día se alejará del césped, el banquillo (o los alumnos del City) parecen ser su hábitat natural.