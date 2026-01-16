Pep Guardiola y Busquets se tienden la mano e invierten en vivienda

Pep Guardiola y Sergio Busquets vivieron una de las mejores épocas del FC Barcelona, pero sus caminos se separaron cuando el técnico decidió dejar el banquillo culé en busca de nuevos retos. No obstante, sus caminos se han vuelto a reencontrar, debido a que ambos han adquirido participaciones en ASAM, la sociedad anónima cotizada (socimi) de arrendamientos asequibles de Alquiler Seguro.

El actual entrenador del Manchester City cuenta con una participación del 14,21% de la mano de 08022003 Limited, su vehículo inversor, según informa 'Eleconomista'.

En cambio, el exjugador de fútbol, que colgó las botas el pasado mes de diciembre a los 37 años, ostenta una participación del 14,21% gracias a la involucración de Buga Seler, S.L. Busquets no pierde el tiempo y ya está moviendo ficha para invertir parte de su dinero, con el objetivo de tener un futuro tranquilo tras retirarse.

Se trata de una ampliación de capital que supone el aumento de 4,9 millones de euros de valor nominal, a través de las 450.044 nuevas acciones emitidas a un precio de 11,11 euros. Actualmente, la socimi cuenta con un capital social de 9,5 millones de euros, distribuido en 950.044 acciones.

¿Cómo es la compañía Alquiler Seguro?

Desde su propia página web, Alquiler Seguro se define como "la empresa referente en el sector del alquiler en nuestro país, especializada en proteger al propietario de posibles impagos y de brindar un servicio integral al inquilino".

La página web de Alquiler Seguro / SPORT

Uno de sus objetivos más fundamentales es evitar a toda costa la morosidad, en el que destacan la "selección de inquilino" mediante un sistema de puntuación de los perfiles analizados.

Tras la inyección de capital, Alquiler Seguro continúa liderando la socimi, con el 52,63% del capital total, seguida por la sociedad de inversión Ventu Europe, que tiene el 17,05%.

El sector inmobiliario, en auge dentro de los exdeportistas

Guardiola y Busquets no son los primeros en invertir en inmueble, pues en los últimos años la inversión de exdeportistas en el sector inmobiliario ha ganado mucho peso. Por ejemplo, Sergio Ramos puso más de dos millones de euros para la compañía Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales.