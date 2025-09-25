Los peores días de la semana para ir al supermercado: No compres durante estos momentos

Escoger el día adecuado para ir a comprar durante la semana no es una tarea sencilla, sobre todo considerando que cada persona tiene otras responsabilidades de las que hacerse cargo. Pero si puedes escoger, mejor no escojas los días de los que te voy a hablar seguidamente.

Evita estos días para hacer la compra en el supermercado

Empezamos por el viernes, y es que puede parecer una lectura completamente lógica: último día de la semana laboral y ello implica que la mayoría de gente quiere desprenderse de toda preocupación para disfrutar así de un fin de semana plácido y tranquilo.

En tal sentido, acudir un viernes por la tarde puede ser de las peores decisiones que tomes en toda la semana, ya que te encontrarás largas colas en caja pero además estanterías con menos productos de lo habitual dado el consumo de otros compradores.

Similar es la experiencia durante los sábados, aunque en este caso amplificado a la totalidad del día; siendo fácilmente el último día de la semana en el que abre un supermercado, los clientes NECESITAN ir si no lo han hecho durante los días previos y quieren reponer su hogar para la semana siguiente.

La otra terrible opción que debes evitar haciendo la compra es ir un domingo. Sí, en el extraño caso de que encuentres un supermercado que abre este día de la semana, lo mejor que puedes hacer es simplemente no acudir al establecimiento.

El motivo de ello es que los domingos te encuentras generalmente con precios estándar pero además una menor variedad de productos, ya que no se ha producido una reposición completa después del auge consumidor de los dos días anteriores.

Como se entiende, se recomienda encarecidamente no comprar durante estos tramos de la semana por tema de disponibilidad de productos y agobios en caja, además de que en la mayoría de casos no se producen descuentos u ofertas de ninguna clase que justifiquen el mal trago.

Y tú, ¿consideras que hay otras ventanas de tiempo a lo largo de la semana que se deberían evitar también a la hora de realizar la compra? Si es así, te invito a compartir tu experiencia en la sección de comentarios.