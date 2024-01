El peor reencuentro de una soltera en First Dates: "Es un personaje mamarracho..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La joven Paula, de 19 años, estudiante de Empresariales en Valencia, siempre ha buscado un amor apasionante y emocionante, como el de las películas. Sin embargo, su cita con Álvaro, un joven de 20 años que trabaja como árbitro y artista, no fue exactamente lo que había imaginado. Aunque Álvaro estaba entusiasmado con la idea de conocerla, Paula estaba horrorizada al verlo entrar por la puerta.

Según Álvaro, se conocieron en una fiesta a través de amigos búlgaros en común, pero Paula no estaba impresionada. "Es un personaje mamarracho que no hay por dónde cogerlo", comentó.

A pesar de que Álvaro estaba optimista y creía que le gustaba, Paula no estaba interesada.Durante la cena, Álvaro preguntó a Paula cuál fue su primera impresión de él, y ella le dijo sin tapujos lo que pensó en su momento: "¿De dónde ha salido este personaje de ciencia ficción?". Paula también se burló de las historias que Álvaro solía compartir, como la de hacer flexiones mientras canta.

Aunque Paula no hacía deporte, ella decía que pegaba buenos "sopapos", lo que encantó a Álvaro, quien creía que podía sorprenderla sexualmente. Sin embargo, Paula no estaba interesada en una segunda cita, y se negó rotundamente cuando Álvaro le pidió que saliera con él de nuevo.

En medio de la cena, Álvaro se levantó y volvió con un micrófono para cantarle 'Maldito duende' de Héroes del Silencio. Paula se reía por no llorar, y se sintió aliviada cuando la cita finally terminó. A pesar de que Álvaro estaba ilusionado con una segunda cita, Paula se negó, diciendo que "ni de coña" lo haría.