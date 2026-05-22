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SOCIEDAD

Pensó en irse a una residencia y acabó compartiendo casa con desconocidos: "Ahora sé que no estoy solo"

En vez de ir a una residencia, buscó una alternativa para vivir en su casa

Archivo - Residencia de ancianos. Dependencia en mayores.

Archivo - Residencia de ancianos. Dependencia en mayores. / FABIÁN SIMÓN - Archivo

David Cruz

David Cruz

Cuando cumplió 84 años, Jacob Watson tomó una decisión cada vez más habitual en personas mayores en Estados Unidos: en vez de ir a una residencia, buscar una alternativa para seguir viviendo en su propia casa. Y la solución ha sido mucho más sencilla de lo que imaginas, y le está funcionando.

Watson, escritor y antiguo consejero de duelo en Portland, llevaba años imaginando junto a su mujer cómo sería envejecer en casa. Ambos reformaron la vivienda para adaptarla al futuro y a sus posibles necesidades, pero todo cambió en 2021 cuando su esposa murió repentinamente de un ataque al corazón.

Desde entonces, Watson empezó a vivir una realidad muy complicada: la pérdida de visión por degeneración macular hacía cada vez más complejas las tareas más cotidianas.

Durante un tiempo llegó a plantearse mudarse a una residencia de ancianos. Sin embargo, las visitas a varios centros le hicieron darse cuenta de que aquel estilo de vida no encajaba con él: "me sentñía enfermo solo de pensarlo", reconoce.

Sala de actividades en una residencia de ancianos.

Sala de actividades en una residencia de ancianos. / EL PERIÓDICO

La alternativa apareció por sorpresa en 2024. Jacob decidió alquilar la planta superior de su casa a personas dispuestas a ayudarle unas horas a la semana. A cambio de un alquilar reducido, sus inquilinos colaboran con la compra, cocinan algunas cenas, le ayudan con asuntos tecnológicos o le llevan en coche cuando es necesario.

La experiencia, según asegura él mismo, ha cambiado completamente su día a día. Además de sentirse acompañado, también ha recuperado cierta tranquilidad:

"Antes escuchaba crujir la casa y me molestaba. Ahora esos sonidos me recuerdan que no estoy solo", explica.

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No se trata de una conviviencia muy complicada: Watson defiende que el equilibrio es la clave de esta forma de llegar a su edad. Cada uno (tanto él como su inquilino) mantienen independencia, pero ambos se apoyan mutuamente.

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