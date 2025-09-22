Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

PENSIONES

¡Atención pensionistas! Estas son las fechas en las que tu banco te ingresará la pensión en septiembre

Las pensiones se abonan en 14 pagas

Pensionista

Pensionista / Pexels

Emma Ferrara

Según datos publicados por el Gobierno, en agosto de 2025, el gasto total de pensiones en España fue de 13.620,90 millones de euros, suponiendo un aumento.

La Moncloa compartió que en julio se abonaron un total de 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media alcanza los 1.507,55 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses.

Lo más habitual es que se reciba la cantidad en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, aunque en junio y noviembre incluirá una paga extra.

Sin embargo, hay algunos bancos que optan por adelantar la fecha de cobro, generando variaciones mes a mes.

Fecha de cobro de las pensiones en agosto según el banco

  • Martes 23 de septiembre: Bankinter
  • Miércoles 24 de septiembre: Banco Santander y CaixaBank
  • Jueves 25 de septiembre: BBVA, Unicaja, Banco Sabadell, ING, Cajamar y Abanca

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  3. Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
  4. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
  5. Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
  6. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  7. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  8. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas

Trump sale a rescatar a Milei para evitar su quiebra económica y política

Trump sale a rescatar a Milei para evitar su quiebra económica y política

El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista

El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista

La defensa de Santos Cerdán pide al CGPJ que investigue si el Supremo considera "insultante" su estrategia

La defensa de Santos Cerdán pide al CGPJ que investigue si el Supremo considera "insultante" su estrategia

Miles de italianos salen a la calle en una protesta en 80 ciudades contra la guerra en Gaza

Miles de italianos salen a la calle en una protesta en 80 ciudades contra la guerra en Gaza

Kamala Harris admite errores propios y lanza críticas a Biden en su nuevo libro

Kamala Harris admite errores propios y lanza críticas a Biden en su nuevo libro

El Consejo del Poder Judicial alertó a Igualdad sobre incidencias en las pulseras antimaltrato detectadas por jueces de Granada y Galicia

El Consejo del Poder Judicial alertó a Igualdad sobre incidencias en las pulseras antimaltrato detectadas por jueces de Granada y Galicia

Ayuntamientos franceses izan la bandera de Palestina a pesar de las amenazas de sanciones del Gobierno

Ayuntamientos franceses izan la bandera de Palestina a pesar de las amenazas de sanciones del Gobierno

Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez

Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez