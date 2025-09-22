¡Atención pensionistas! Estas son las fechas en las que tu banco te ingresará la pensión en septiembre

Según datos publicados por el Gobierno, en agosto de 2025, el gasto total de pensiones en España fue de 13.620,90 millones de euros, suponiendo un aumento.

La Moncloa compartió que en julio se abonaron un total de 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media alcanza los 1.507,55 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año más dos pagas extraordinarias que se ingresan en los meses de junio y noviembre junto a la nómina de la pensión correspondiente a estos meses.

Lo más habitual es que se reciba la cantidad en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, aunque en junio y noviembre incluirá una paga extra.

Sin embargo, hay algunos bancos que optan por adelantar la fecha de cobro, generando variaciones mes a mes.

Fecha de cobro de las pensiones en agosto según el banco

Martes 23 de septiembre: Bankinter

Bankinter Miércoles 24 de septiembre: Banco Santander y CaixaBank

Banco Santander y CaixaBank Jueves 25 de septiembre: BBVA, Unicaja, Banco Sabadell, ING, Cajamar y Abanca

Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.