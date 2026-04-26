Si eres un pensionista vulnerable, necesitas cumplir estos requisitos para solicitar esta ayuda de 525 euros

La situación económica a nivel mundial, incluyendo a España, se encuentra en una coyuntura sumamente compleja, donde especialmente aspectos como la inflación y los costes de la vivienda dificultan en gran medida una vida segura.

Los jubilados españoles no son ajenos a esta realidad, sino que, más bien, la viven palpablemente; un hecho que ha motivado a las autoridades gubernamentales a activar un complemento de 525 euros para aquellos pensionados en situación de vulnerabilidad.

Específicamente, esta adición económica anual será de beneficio para quienes reciban una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, vivan en una casa alquilada y cumplan una serie de requisitos específicos, a saber:

Los jubilados no podrán acceder al beneficio si reciben pensiones contributivas.

No deben contar con una vivienda en propiedad, sino que han de residir en una vivienda alquilada con contrato a su nombre y que la misma sea su domicilio habitual. Además, el arrendador no puede tener vínculo familiar ni de pareja con el solicitante, pues solo se acepta hasta parentesco de tercer grado o unión estable similar.

El contrato de alquiler ha de tener una vigencia mínima de un año y el pensionista debe haber vivido al menos seis meses (180 días) anteriores a la solicitud en esa vivienda.

En viviendas en las que convivan varios jubilados que se beneficien de las pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir la ayuda, preferiblemente el titular del contrato.

Así lo anunció la administración autonómica IMSERSO, que se encargará de verificar los contratos de alquiler, la residencia común y el cumplimiento de los requerimientos antes de autorizar el pago, el cual puede ser anual o fraccionarse por mes (lo que dejaría un total de 12 pagos de 43,75 euros).

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De acuerdo con las estimaciones del Gobierno regional, esperan alcanzar a aproximadamente 2500 pensionistas madrileños, los cuales tendrán que presentar la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos planteados ante el organismo estatal.