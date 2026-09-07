Un pensionista de 61 años pierde un mes de jubilación anticipada por un descuido en el SEPE

Con las últimas reformas del sistema de pensiones, la edad de jubilación se retrasará progresivamente hasta los 67 años en 2027. De la misma forma, también se ha aumentado para la jubilación anticipada voluntaria. Con todo, ha pasado desde los 61 años (en 2023), hasta los 63 años para aquellos que han cotizado al menos 37 años y 9 meses, y 64 años y 4 meses para los que no.

Por otra parte, los solicitantes de la jubilación anticipada voluntaria tienen que acreditar una vida laboral con un mínimo de 35 años cotizados. No obstante, si lo jubilación anticipada es forzosa se establece un mínimo de 33 años cotizados. Además, dos años han de comprenderse entre los 15 años previos a la solicitud de la pensión de jubilación.

A este respecto, cabe recordar una resolución del Tribunal Supremo que denegó la pensión a un trabajador de 61 años por haber interrumpido 10 días su inscripción como demandante de empleo. Según 'Noticias Trabajo', este caso tuvo lugar en abril de 2017, cuando el afectado solicitó la pensión de jubilación.

PERSONAS DE TERCERA EDAD - MATRIMONIOS - ANCIANOS - JUBILADOS / MIGUEL ANGEL GRACIA

No obstante, la Seguridad Social rechazó la solicitud al comprobar que no estuvo inscrito como demandante de empleo durante al menos los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la petición. Con ello, la sentencia recoge que el afectado dejó de estar inscrito entre el 15 y el 25 de noviembre de 2016, retomando su inscripción al día posterior.

Según el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, el solicitante debe "encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación".

Como respuesta, el afectado alegó que estaba pasando por "un proceso de divorcio", poniendo fin a su matrimonio el 17 de noviembre de 2016. No obstante, la Seguridad Social denegó la propuesta. El trabajador tuvo que presentar una segunda solicitud el 26 de mayo de 2017. Aunque fue aprobada, este retraso supuso la pérdida de un mes de pensión, aproximadamente.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

No conforme con la respuesta, el pensionista recurrió al Tribunal Supremo. En este caso, el Alto Tribunal tampoco le dio la razón, explicando que la jubilación anticipada "queda sujeta al estricto cumplimiento de las previsiones legales que habilitan cada supuesto de anticipación".

Además, la sentencia resalta que mantener la inscripción "depende, exclusivamente, del trabajador que pretende anticipar su jubilación, por lo que su incumplimiento únicamente a él le es debido". Finalmente, el Supremo sentencia que este requisito "ha de exigirse de manera seria, con independencia de que el tiempo de incumplimiento sea de solo unos días".