Si eres pensionista, podrías perder el complemento a mínimos en 2026: así cambia la normativa

Las pensiones cambian en 2026; desde la Seguridad Social han confirmado una serie de nuevos requisitos para jubilados que cobren extras como el complemento a mínimos. Y es que con el nuevo escenario algunos podrían perder esta ayuda tan valiosa.

Para este nuevo año, se ha confirmado que las pensiones contributivas verán su valor aumentado en un 2,7%. Además, las pensiones mínimas crecerán un 7% o incluso hasta un 11,4% en el caso de que haya un cónyuge o familiar a cargo.

¿Por qué es esto importante para aquellos jubilados que cobran el complemento a mínimos? Pues porque ante el aumento de las pensiones es posible que algunos que hasta la fecha se beneficiaban del mismo, superen ahora el umbral que les permitía acceder a ello.

El complemento a mínimos es uno que hasta este pasado año llegaba a más de medio millón de pensionistas, con una media de 325 euros al mes. Hablamos por lo tanto de cifras muy notables que podrían cambiar mucho en 2026.

En especial, hay que considerar que la Seguridad Social ha cambiado el umbral de ingresos por tal de seguir recibiendo este complemento en el nuevo año. Hay dos umbrales en este caso: uno que considera la ausencia de cónyuge y otro que considera la presencia.

En caso de no contar con un cónyuge, no se podrán superar los 9.442 euros anuales. Por otro lado, si hay cónyuge de por medio, el umbral se establece en los 11.013 euros anuales. Si superas el umbral pertinente, puede que tu complemento a mínimos se reduzca... o desaparezca enteramente.

En tal sentido, es realmente necesario comunicar a la Seguridad Social cualquier posible cambio en los ingresos. Si no se lleva a cabo este procedimiento y detectan un exceso de ingresos, podrían forzar la devolución de todo lo extra que se ha cobrado.

¿Qué te parece esta modificación al complemento de mínimos? ¿Crees que era necesario debida la subida generalizada de las pensiones o era un apartado que la Seguridad Social podría haber mantenido tal y como estaba?