Una pensionista, sobre la jubilación en Japón: "Si solo tienes ese ingreso es bastante difícil vivir únicamente con la pensión"

En Japón, la sostenibilidad del sistema de pensiones comparte algunas de las preocupaciones que tenemos en nuestro país. El país asiático tiene una de las esperanzas de vida más altas, pero también un nivel bajo de natalidad.

Por este motivo, el gobierno nipón ha tenido que plantear nuevas reformas para equilibrar los gastos públicos. Según los datos obtenidos a través de la página 'Planes de Futuro', de Mapfre, estos son los requisitos:

La normativa señala que los ciudadanos entre 20 y 60 años deben estar inscritos en el Plan Nacional de Pensiones y abonar las cuotas. No obstante, la edad se irá aumentando progresivamente hasta los 65 años en 2031.

Además, los trabajadores tienen que acreditar cerca de 40 años cotizados para percibir la cuantía máxima. Asimismo, la edad para acceder a la jubilación anticipada se está incrementando hasta los 65 años.

En este contexto, el canal de YouTube de Kainihon ha entrevistado a Kumiko Nakayama, una japonesa de 74 años: "He estado trabajando toda mi vida en el restaurante que llevábamos entre mi marido y yo, pero lo dejamos hace unos 5 años".

Actualmente, la mujer percibe una pensión que compagina con un empleo a tiempo parcial. "Tengo un trabajo a tiempo parcial por unos 320 dólares al mes y luego también recibo dinero de otras fuentes como la pensión", detalla.

Según la publicación, Nakayama cobra una pensión media de 5.500 dólares anuales. "Si solo tienes ese ingreso es bastante difícil vivir únicamente con la pensión", afirma la entrevistada.

Para la jubilada, la gestión económica del país ha cambiado con el tiempo: "Hace 40 años había pobres pero yo diría que el sistema social ahora es cada vez más duro", sentencia ante las cámaras.