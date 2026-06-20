Un pensionista italiano de 75 años explica por qué se ha mudado a Albania: "El motivo no es solo económico"

La jubilaciónes uno de los momentos más esperados para miles de trabajadores. En la actualidad, muchas personas deciden mudarse a otro país mientras reciben la pensión, aprovechando sus beneficios.

Recientemente, el 'Corriere della Sera' ha publicado una entrevista a un pensionista italiano de 75 años. Carmine Iampietro y su esposa viven desde hace más de diez años en Durres (Albania).

Después de toda una vida laboral trabajando como mecánico de motos en Novara (Italia), el pensionista decidió trasladarse al país balcánico. Actualmente, Iampietro es presidente de la Asociación de Pensionistas Italianos en Albania.

El jubilado llegó a Albania en 2015, con "las maletas para un viaje solo de ida" en su caravana. Según explica el periódico italiano, Carmine dejó su país natal por motivos que van más allá del ámbito económico.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

"El motivo no es solo económico, aunque la pensión que envía el INPS (la Seguridad Social italiana) aquí sigue siendo bruta y no se pagan impuestos", detalla al citado medio.

Además, Iampietro confiesa que tiene una mayor sensación de seguridad: "Aquí no te sientes seguro, no hay 'microcriminalidad' y por la noche puedes pasear tranquilamente sin miedo a que te roben".

De la misma manera, el italiano destaca la autoridad del país. "En Albania hay certeza de que quien comete un delito es castigado y no existen rebajas de pena. Para una persona mayor, eso es una garantía de tranquilidad", asegura.

Por otra parte, el jubilado resalta de Albania las "playas preciosas, un pueblo acogedor y un coste de la vida claramente más bajo". Finalmente, también descubre una diferencia en el coste del ocio: "Anoche fuimos con amigos a comer cabrito y gastamos apenas 15 euros por persona por una cena completa", sentencia.