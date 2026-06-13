Santiago Menchero, pensionista: "Te obligan a jubilarte, no había opción. Es injusto que con 47 años cotizados me quede lo mismo que a alguien con 26"

En España, muchos trabajadores consideran la jubilación anticipada cuando se acercan a la edad de jubilación. No obstante, solicitar esta prestación implica una serie de penalizaciones.

La Seguridad Social aplica coeficientes reductores, un porcentaje que reduce la cuantía de la pensión. Por este motivo, el colectivo ASJUBI40 comparte los testimonios de los jubilados afectados por esta reducción de su prestación.

En este sentido, Santiago Menchero es uno de los pensionistas que sufre un recorte del 24% en su pensión de jubilación. El pensionista considera que es "una injusticia que tiene que acabar sí o sí, porque no merecemos este castigo".

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Según Menchero, algunos jubilados han tomado esta situación por no poder reincorporarse al mercado laboral: "Después de ser personas que hemos cotizado más que años suficientes, a pesar de haber adelantado la jubilación cuatro años, como en muchos casos, porque nos hemos quedado sin trabajo".

A pesar de su periodo de cotización, el pensionista quiere exponer las dificultades de muchos trabajadores: "Los años que llevamos cotizados son suficientes para eso. No hay motivo para trazar esto y queremos exponerlo de nuestra boca y con nuestra vivencia, con lo que nosotros sentimos dentro del Pacto de Toledo".

Para ello, Menchero quiere que los portavoces allí presentes comprendan su situación porque "llevamos nosotros 11 años luchando contra eso". Es importante recordar que los coeficientes reductores dependen de los años cotizados o los meses en los que se ha adelantado la jubilación, entre otros.

El jubilado explica que ha trabajado 47 años y ha sufrido una reducción del 24% de la pensión tras verse obligado a retirarse. Después de pasar varios meses en el paro, la normativa vigente forzó su jubilación anticipada porque la prestación por desempleo era inferior a la pensión generada.

"Te obligan a jubilarte. No había opción", sentenció ante las cámaras de Telecinco. En comparación con las "clases pasivas", Menchero asegura que "no tenemos nada en contra de ellos", pero "es injusto que con 47 años cotizados me quede lo mismo que a alguien con 26".