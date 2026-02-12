Las pensiones suben en 2026, pero la Seguridad Social confirma que algunas podrían bajar si se cumple esta condición

El pasado 1 de enero de 2026 entraron en vigor las nuevas pensiones, por las cuales aquellas de carácter contributivo aumentan en un 2,7% y las mínimas y de viudedad con cargas familiares en hasta un 11,4%. Sin embargo, la Seguridad Social ha confirmado un 'pero' a tener en cuenta.

Lo que debes saber sobre los cambios de las pensiones

El organismo ha querido aclarar que este 2026 deberá considerarse más que nunca el complemento a mínimos, ese 'bonus' otorgado a pensiones por debajo del mínimo establecido por ley mediante el que garantizar que se cobran unos ingresos dignos.

Pues bien, la Seguridad Social ha anunciado un nuevo límite de ingresos; es decir, si una pensión de viuedad se ve complementada por una actividad económica como rentas de trabajo, alquileres o inversiones, podría perderse el complemento en cuestión al superar ciertos límites.

Los nuevos topes establecidos por ley son los siguientes: 9.442 euros anuales si no se tiene cónyuge a cargo, y 11.013 euros si se tiene. Si superas esa marca, la Seguridad Social puede optar por reducir o eliminar por completo el complemento.

Esto podría derivar en que la pensión 'baje' pese a todas las subidas. De hecho, en ciertos escenarios no se descarta que si la Seguridad Social lo ve pertinente, pudiera llegarse a pedir una devolución de lo cobrado en el caso de que no se hayan reflejado debidamente todas las actividades económicas.

Imaginemos un escenario en el que una persona cobra una pensión de 780 euros y a nivel legal, le corresponderían 950 euros. El complemento sería así de unos 170 euros mensuales. Pero si supera el nuevo límite, esos 170 euros dejarían de verse aportados por la Seguridad Social.

Dado que no todas las pensiones se calculan de forma similar, este es un cambio que puede afectar de forma distinta dependiendo de la persona. Pero en cualquier caso, lo que afecta a todo el mundo por igual es tanto la subida general como los nuevos topes.

¿Qué te parece la decisión tomada por la Seguridad Social? ¿Consideras que los nuevos límites son justos? Con las nuevas subidas se busca que cada vez menos personas deban depender de ese complemente a mínimos, aunque ahora toca ver cuál es el impacto real de todo ello.