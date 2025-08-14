JUBILACIÓN
Esta es la pensión que te quedaría con solo 25 años cotizados
Para poder obtener una pensión por jubilación en 2025, mínimo debes haber cotizado 15 años
El momento de la jubilación es uno de los más importantes de la vida de todo el mundo. Principalmente, por la pensión de jubilación que nos queda tras haber trabajado X años. Pero necesitamos haber trabajado cierto tiempo para poder aspirar a una compensación u otra.
En España y en 2025, el tiempo mínimo que debes haber cotizado para adquirir una pensión por jubilación es 15 años, pero con ello recibirás el 50% de la base reguladora. Para adquirir el 100% de la misma, debes haber cotizado al menos 36 años y 6 meses.
Desde los 15 años hasta los 36 años y 6 meses, el porcentaje de la base reguladora que se recibe aumenta gradualmente. Es decir: si una persona ha cotizado 25 años, recibirá el 73,78% de la base reguladora.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando en este caso? Pongamos ejemplos prácticos: si el pensionista ha cotizado por una base reguladora de 1.200 euros, recibirá el 73,78% de esa cifra, que son 885,36 euros mensuales. Y si por ejemplo ha cotizado 1.500 euros, la pensión que recibe llega a ascender hasta los 1.106,70 euros.
¿Y si mi pensión es incluso inferior a la pensión mínima? En este caso, la misma se puede complementar con el complemento a mínimos en la pensión si se cumplen los requisitos.
Las cuantías mínimas son 1.127,60 euros al mes y 15.786,40 euros al año si tienes un cónyuge a cargo; 874,40 euros al mes y 12.241,60 euros al año sin cónyuge; y 830,00 euros al mes y 11.620,00 euros al año si tienes cónyuge pero no a cargo del/a mismo/a.
