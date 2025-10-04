Jubilación
La pensión crecerá en 2026: esto es lo que cobrarás el año que viene
Ya se conoce cuál es la subida prevista de las pensiones en España de cara a 2026.
Aunque todavía tenemos que esperar para conocer la cifra concreta, ya sabemos que las pensiones en España subirán de cara a 2026, y ya tenemos hasta una estimación previa basada en la evolución del IPC en estos últimos meses. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento.
La subida de las pensiones en 2026
La subida prevista para las pensiones en España durante el año 2026 se estima alrededor del 2,6%, y se basa en la evolución del IPC entre diciembre de 2024 y agosto de 2025. Esto afectará a la pensión media, que en 2025 fue de 1.506 euros mensuales.
Si la subida, finalmente, es del 2,6%, situaría la media en los 1.545 euros mensuales. La pensión máxima también aumentará un 2,715%, alcanzando los 3.355 euros mensuales para 2026. Pero, ¿por qué todavía no sabemos los datos finales? Porque tenemos que esperar.
El dato final para saber, de forma exacta, cuánto subirán las pensiones en 2026, se dará el 12 de diciembre. Será entonces cuando el INE publique el incremento oficial que se aplicará desde el día 1 de enero de 2026, algo que afectará a millones de jubilados y pensionistas en España.
Hay que esperar hasta el 12 de diciembre porque será cuando se conozca el dato armonizado del IPC en el mes de noviembre, que se anunciará el día 28 de ese mismo mes. Pero las estimaciones, por ahora, es que las pensiones aumenten, aproximadamente, ese 2,6%.
La cifra se ajustará de forma definitiva tras conocer la inflación de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, afectando directamente a las pensiones de 2026. Durante el año 2026 ocurrirá lo mismo y se estimará el cambio de cara al año 2027.
Por tanto, aunque tengamos que esperar hasta el día 12 de diciembre para conocer del dato final, se estima que las pensiones subirán alrededor del 2,6% en 2026, aplicándose desde el día 1 de enero.
- Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para los próximos días: 'Un bloqueo anticiclónico
- La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: 'Me la pela
- Un DJ se negó a trabajar con Lamine Yamal y ahora se arrepiente: 'Mi mayor error
- Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: 'Es tiempo de sol y más calor...
- Aída Tomorrow, de Onlyfans, hace público el 'modus operandi' de los futbolistas: 'Mbappé me envió una foto 'bomba' y después la borró
- Fallece Javier Manrique a los 56 años, actor de 'Camerá Café' o 'Mi gran noche'
- Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno