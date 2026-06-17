Tiene una pensión de 2.200 euros, pero no puede dejar de trabajar: "Sin ese dinero extra no tendría nada para vivir"

Alcanzar la edad de jubilación después de casi medio siglo de trabajo debería significar tranquilidad y estabilidad económica. Sin embargo, esa no es la realidad de Dagmar, una jubilada alemana de 69 años que, pese a haber cotizado durante 48 años y recibir una pensión mensual de 2.200 euros, se ha visto obligada a seguir trabajando para poder mantener su nivel de vida.

Residente en la ciudad de Freising (Alemania), Dagmar asegura que su situación está muy lejos de la imagen tradicional de una jubilación cómoda: "llevo cuatro años jubilada, pero mi vida se aleja mucho de ser tranquila y relajada", explica en una entrevista concedida al medio alemán Focus.

Durante toda su trayectoria laboral apenas conoció el desempleo: "he trabajado durante 48 años", afirma con cierta frustración. Sin embargo, el aumento del coste de vida y los gastos fijos han terminado desbordando su economía.

Cada més tiene que destinar 845 euros al alquiler y la electricidad. A eso se suman otros 600 euros relacionados con el coche, 140 euros en seguros y 590 euros en alimentación y productos básicos del hogar.

Ante esta situación, la jubilada ha tenido que reincorporarse al mercado laboral como empleada temporal en una empresa de administración de propiedades. Un trabajo a tiempo parcial que le proporciona unos ingresos adicionales de aproximadamente 475 euros al mes.

Una mujer jubilada / Sport.es

"Sin este trabajo, a mis 69 años no me quedaría nada para vivir", reconoce. Al menos con ese dinero extra, dispone de unos 500 euros mensuales para ocio, pequeños imprevistos y algo de ahorro.

Aún así, admite que ha tenido que renunicar a muchos planes: "incluso las vacaciones son un lujo excepcional. Como mucho puedo permitirme cinco días", lamenta.

Y lo peor de todo es que el caso de Dagmar es muy recurrente tanto en Alemania como en España. Allí, la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) advierte de que una gran parte de los jubilados recibe pensiones insuficientes y exige reformas profundas en el sistema.