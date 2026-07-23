Penélope Cruz (52 años), sobre sus estudios: "Cuando empecé interpretación a los 15 años, lo compaginé con el cole y con tres horas de ballet"

Penélope Cruz (Alcobendas, 1974) es una de las actrices españolas más conocidas en la industria cinematográfica. La madrileña fue la primera intérprete española en ser nominada a los premios Oscar y los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en 'Volver', película dirigida por Pedro Almodóvar.

Aunque no consiguió la estatuilla en la misma edición, sí que fue galardonada con el Oscar a mejor actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Allen. Por la misma cinta, la artista recibió el premio BAFTA y el Goya, además de una nominación en los Globos de Oro y otra en el Premio del Sindicato de Actores.

Posteriormente, Cruz volvió a ser nominada a los premios Oscar en dos ocasiones. En 2010 a mejor actriz de reparto, por 'Nine', y en 2022 a mejor actriz protagonista por 'Madres paralelas'. Durante su carrera, ha recibido otros honores como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Donostia o el Premio Nacional de Cinematografía.

Penélope Cruz, en la alfombra roja de los Oscars. / EFE

Recientemente, Penélope ha estado en el Festival de Cannes para presentar la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'La bola negra'. En ella, la actriz de Alcobendas encarna a Nené, una cupletista. Después del estreno, Cruz concedió una entrevista a los medios españoles que fue publicada en 'El País'.

Al respecto de su papel, la ganadora del Oscar explica que "es un personaje que representa un sueño de libertad que ninguno de los protagonistas tiene. Ninguno está cómodo en el lugar donde está. No son quienes quieren ser, ni siquiera pueden compartir su esencia con las personas más cercanas, y ella representa lo contrario. Aunque lleva una vida de mierda".

Para Cruz, Nené se salva de la depresión por "su conexión con el arte, su ansia de volver a Madrid a hacer arte". No obstante, reconoce que no había leído 'La piedra oscura', de Alberto Conejero, "pero me obsesiona Lorca. Cuando empecé a estudiar interpretación a los 15 años con Cristina Rota, que lo compaginé con el cole y con las clases de tres horas de ballet".

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz / EFE

Además, Penélope confiesa que "sí, mentí con mi edad para entrar ahí como cuando mentí para ver en un cine Átame". Sobre su infancia, la intérprete explicó a la revista Elle que sus padres respetaron su sueño de ser actriz: "Cuando yo insistía en lo que quería hacer, al menos no se reían de mí. ¡Y eso ya era mucho!".

De hecho, le animaron a seguir estudiando para tener preparada una alternativa: "Mis padres también eran muy realistas y siempre me decían eso de 'inténtalo si quieres, aunque es muy difícil, aunque ten un plan B, sigue estudiando'. Y a mí me parecía lógico. Luego, en la adolescencia, llegó un momento en el que tuve que elegir".