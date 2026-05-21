Peñarroya de Tastavins, el tesoro medieval de Teruel que conquista a los viajeros

Aragón se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes destinos turísticos del interior de España gracias a la riqueza patrimonial y paisajística de sus pequeños municipios. Cada vez son más los viajeros que amplían su recorrido más allá de Zaragoza capital y deciden descubrir localidades menos conocidas de Huesca y Teruel que conservan intacta su esencia medieval, sus tradiciones y un entorno natural privilegiado.

Entre todos esos pueblos destaca con fuerza Peñarroya de Tastavins, una localidad situada en la comarca del Matarraña, al este de la provincia de Teruel y muy cerca de la frontera con la Comunidad Valenciana. Este municipio, integrado en los Puertos de Beceite, combina historia, arquitectura y naturaleza en un enclave considerado por muchos como uno de los pueblos más bonitos de Aragón.

El Santuario de la Virgen de la Fuente, una joya del gótico mudéjar

El principal símbolo de Peñarroya de Tastavins es el Santuario de la Virgen de la Fuente, ubicado a las afueras del casco urbano. Este conjunto monumental reúne dos ermitas, una hospedería histórica, la oficina de turismo y una emblemática fuente vinculada a una antigua leyenda popular.

La gran protagonista del complejo es la ermita superior, conocida como la ermita de Dalt, una auténtica joya del gótico-mudéjar aragonés construida en el siglo XIV. Su elemento más espectacular es la impresionante techumbre policromada de madera, considerada una de las mejores muestras de carpintería mudéjar de Aragón y reconocida como Patrimonio Mundial.

Junto a ella se encuentra la ermita de Baix, de estilo barroco, levantada posteriormente ante el aumento de peregrinos y visitantes que acudían al santuario. Según la tradición popular, en este lugar apareció una imagen de la Virgen durante el siglo XIII. Aunque los vecinos intentaron trasladarla varias veces hasta la iglesia de la Virgen de la Mola, la imagen regresaba misteriosamente junto a la fuente donde había sido hallada, motivo por el que finalmente se decidió construir allí la ermita.

Un casco histórico de calles empedradas y esencia medieval

El casco urbano de Peñarroya de Tastavins mantiene intacta su personalidad medieval. Sus calles estrechas y empinadas, las fachadas de piedra, los balcones tradicionales y la arquitectura popular convierten cada paseo en un viaje al pasado.

Entre los edificios más destacados sobresale la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, un imponente templo renacentista tardío que domina el perfil urbano de la localidad. También pueden visitarse los restos del antiguo castillo situados en el cerro de la Mola, un punto estratégico utilizado históricamente para la defensa del territorio.

El recorrido por el municipio también permite descubrir edificios históricos como el Ayuntamiento, la Capilla de la Virgen del Carmen o La Lonja, un espacio que durante décadas funcionó como lavadero municipal y centro de encuentro de los vecinos.

El agua tiene además un protagonismo especial en la localidad, que cuenta incluso con una popular ruta de las fuentes que atraviesa distintos rincones naturales y patrimoniales del municipio.

Las Rocas del Masmut, una catedral natural de piedra rojiza

En el entorno de Peñarroya de Tastavins se encuentra uno de los paisajes más impresionantes de Aragón: las Rocas del Masmut. Estas enormes paredes verticales de conglomerado superan los cien metros de altura y forman una de las estampas más icónicas de la comarca del Matarraña.

Su espectacular silueta recuerda, salvando las distancias, a los famosos Mallos de Riglos de Huesca. Las formaciones se originaron durante el Paleógeno a partir de materiales erosionados del macizo montañoso y hoy constituyen un paraje ideal para senderistas, fotógrafos y amantes de la naturaleza.

La Franja de Ponent, una tierra de pueblos con identidad propia

Peñarroya de Tastavins forma parte de la conocida Franja de Ponent, el territorio aragonés limítrofe con Cataluña donde el catalán convive históricamente con el castellano. En esta zona se encuentran numerosos municipios con un importante patrimonio cultural y lingüístico repartidos entre las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

Además de Peñarroya, existen otros pueblos de gran interés turístico que merecen una visita.

Uno de ellos es Nonaspe, situado sobre una terraza rocosa en la confluencia de los ríos Matarraña y Algars. Esta localidad ofrece un entorno perfecto para practicar senderismo, ciclismo de montaña o pesca, además de conservar un trazado urbano y valiosos ejemplos de arquitectura tradicional. Entre sus principales monumentos destacan el antiguo castillo-palacio gótico, hoy convertido en ayuntamiento, la iglesia de San Bartolomé y la ermita de Nuestra Señora de Dos Aguas.

Ermita de Nuestra Señora de las Dos Aguas, Nonaspe / Archivo

Otro de los destinos imprescindibles de la Franja es Fayón, una localidad profundamente marcada por la Batalla del Ebro durante la Guerra Civil española.

El municipio alberga uno de los museos más importantes dedicados a este episodio histórico y conserva trincheras visitables que permiten comprender la magnitud del conflicto. Además de su valor histórico, Fayón destaca por el espectacular entorno del embalse del Ebro, convertido hoy en un paraíso para la pesca y los deportes náuticos. El viejo pueblo quedó sumergido bajo las aguas tras la construcción del embalse en los años sesenta y todavía puede contemplarse la torre de la antigua iglesia emergiendo sobre el agua como símbolo de la memoria del lugar.