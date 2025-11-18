Un peluquero revela cuánto cobró a Cristiano Ronaldo por cortarle el pelo: "Tienes que contar que pierdes clientes"

Cristiano Ronaldo destaca por ser uno de los mejores goleadores de la historia y, de hecho, parece que tiene entre ceja y ceja llegar a la cifra de los 1.000 tantos en competiciones oficiales. Sin embargo, también es conocido por una preocupación grande por su imagen, siempre impoluto ante el ojo público.

Uno de los elementos que más marcan la diferencia es el peinado, un terreno en los que CR7 ha intentado añadir pequeñas variaciones según su etapa profesional. No es el único que tiene una cura extrema de su pelo, pero sí que ha sido uno de los referentes para miles de jóvenes (y no tan jóvenes) por todo el mundo.

Cristiano Ronaldo celebrando un gol con Portugal / ·

Los encargados de cortar el pelo a las estrellas tienen una presión grande a la hora de encender la máquina y empezar a rasurar y tienen que controlar las emociones para no cometer ningún error y trasquilar al personal.

Así lo indica Manuel Cortés, un peluquero que ha tenido la oportunidad de cortar a varios 'VIPs' como el portugués o el artista puertorriqueño, Bad Bunny, que desvela de qué manera uno llega a este tipo de personas: "Suele ser por contactos", apunta. Cortés se hizo viral hace una década por un vídeo al que reaccionó el 'youtuber' Auronplay.

En el caso de CR7, fue a través de Cristiano Jr: "Le fui a cortar el pelo al hijo de Cristiano y a la semana, a unos trabajadores (del entorno del futbolista)", asegura Cortés, que tiene una barbería en Palma de Mallorca. "Cuando me estoy yendo me dicen, '¿puedes volver que se quiere cortar el pelo Cristiano?'", un momento en el que "se volvió loco, sacó los pistones al coche y dio la vuelta".

El impacto de estar al servicio de una superestrella mundial de la talla del portugués dejó "blanco" al barbero, una tensión que le hizo temer por cometer algún error: "Cuando iba a empezar fui a coger la máquina y me empezó a temblar la mano. Me la cogí y cambié la máquina de mano para no estar en tensión", indica. El momento de calma llega tras la primera aprobación del cliente y, a partir de entonces, todo se hace más fácil: "Cuando ellos te dicen que vas bien, ahí ya descansas".

Otro tema es cuánto cobra por un servicio de este tipo, que suele ser un precio mucho más elevado que un servicio similar para una persona de a pie: "Si no estás en horario laboral, mínimo unos 150 euros", asegura Cortés. Es un precio elevado pero que se destila bastante entre los famosos, pues numerosas personalidades, sobre todo en Estados Unidos, no han tenido nunca pudor en afirmar que este es el precio que pagan por cortarse el pelo de manera habitual.

La cosa cambia si el servicio se hace durante la jornada laboral del profesional: "Los 150 euros, solo por salir. Tienes que contar que pierdes clientes... Sí que ganas experiencia y publicidad, pero te tienes que valorar un poco", sentencia el peluquero de CR7.