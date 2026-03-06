Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De peluches a almohadas con fotos: los objetos más curiosos que los concursantes se han llevado a 'Supervivientes 2026' / SPORT.es / Supervivientes

David Cruz

David Cruz

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya están en Honduras preparados para comenzar la que será una de las aventuras más duras de la televisión. Antes de que comenzase oficialmente el concurso, cada participante ha tenido que elegir un objeto personal que le acompañará durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Estos objetos suelen tener un fuerte valor sentimental y sirven para recordar a familiares o amigos durante los momentos más difíciles de la experiencia. Algunos concursantes han apostado por llevarse objetos prácticos, mientras que otros han elegido recuerdos muy personales.

Alba Paul, por ejemplo, ha decidido llevarse el peluche favorito de su hija. Además, lo ha personalizado con fotos de su mujer, Dulceida, y de su familia, e incluso ha añadido un pañuelo con su perfume para sentirse más cerca de casa.

El cantante José Manuel Soto ha optado por un objeto muy relacionado con su profesión: su guitarra. El artista espera que le ayude a animarse tanto a él mismo como a sus compañeros durante la aventura de supervivencia que acaba de emprender.

Otros concursantes han elegido peluches o cojines con fotografías de sus familiares. Toni Elías se ha llevado una tortuga gigante de peluche que pertenece a sus hijos, mientras que Teresa Seco y Marisa Jara han optado por almohadas personalizadas con imágenes de sus seres queridos.

Claudia Supervivientes

Claudia Supervivientes / Telecinco

Llamativo ha sido el objeto que se ha llevado Claudia Chacón a la isla: si bien un cojín como el de sus compañeras es 'normal' para estar cómoda, en la fotografía aparecía también Gilbert, su ex novio desde que ambos entraron a 'La isla de las tentaciones'.

Si seguimos buscando, también hay objetos con un fuerte significado personal. El deportista paralímpico Alberto Ávila ha decidido llevarse su primera pierna ortopédica, un símbolo de superación que quiere recordar durante su paso por el programa.

Otros participantes, como Ivonne Reyes, Gabriela Guillén o Jaime Astrain no han sorprendido y han continuado con la misma tendencia: objetos relacionados con sus hijos o sus familiares más cercanos.

