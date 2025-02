Los peligrosos efectos secundarios de Ozempic, según una actriz de Hollywood

Seguro que muchos habéis oído hablar sobre el uso del medicamento Ozempic. Resulta ser un medicamento contra la diabetes de tipo 2, pero muchas personas lo han comenzado a usar para perder peso de forma rápida. Sin embargo, como ocurre con otras muchas sustancias, esta no anda falta de efectos secundarios que pueden llegar a ser bastante peligrosos.

La famosa actriz de Hollywood Amy Schumer ha confesado que ha estado utilizando Ozempic y ha comentado cómo ha sido su experiencia, que ha sido de todo menos un camino de rosas. Señala que empezó con la toma en 2022 y su objetivo era, precisamente, perder varios kilos de peso. Al principio hizo efecto, ya que tenía menos apetito y, por lo tanto, comía menos.

Sin embargo, en el programa de televisión ‘The Howard Stern Show’, la intérprete dice que “terminé postrada en la cama, vomitando. No tenía energía, pero otras personas lo toman y están bien." Reconoce que perdió 30 libras de peso muy rápido (que son unos 13 kg) y que se veía "genial".

No obstante, recuerda una ocasión en la que su hijo le pidió jugar, y ella tuvo que negarse. "Me estaba marchitando, no podía levantar la cabeza de la almohada, así que ¿qué sentido tenía?", comentó en el mencionado programa. Aprovechó también para criticar a esas celebridades que toman Ozempic pero no lo reconocen abiertamente, y que deberían hacerlo.