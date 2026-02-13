Peligro con el Toblerone: La AESAN retira estos dos lotes por un problema con el etiquetado de los alérgenos

Atención los amantes del Toblerone en Catalunya porque la Agencia Española de Seguridad Alimenticia (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria debido a un problema con el etiquetado del producto que podía suponer un verdadero problema para los alérgicos a algunos de los componentes presentes en las barritas de chocolate.

En concreto, el inconveniente era que algunos de los elementos con los que se crea la icónica tableta en forma triangular no aparecían correctamente etiquetados en la información básica del producto.

Este también estaba presente en la Comunitat Valenciana, las Baleares, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, las Canarias, Navarra, el País Vasco y la Comunidad de Madrid, aunque sin descartar que exista también en otras.

En concreto, hay dos lotes afectados de la versión de chocolate negro coon nougat 10% de miel y almendras, de 360 gramos: el OOY3154711 y el OOY3155111, ambos con fecha de caducidad en 2027.

Aunque no tendría que tener ningún peligro para la gente sin problemas de intolerancias, la AESAN se ha querido curar en salud y ha advertido a todos los que sí que los sufren que estén pendientes del paquete que elijan.

La empresa comercializadora ha advertido a las autoridades para que llegue a los afectados a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).