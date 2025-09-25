El peligro del huracán Gabrielle, que avanza sin pausa hacia España: cuándo llega y qué consecuencias dejará

Esta semana las temperaturas han bajado. El frío ha vuelto a invadir nuestras calles y muchos ciudadanos ya han sacado de sus armarios los abrigos a pasear. Sin embargo, este viernes las temperaturas volverán a subir y se situarán en valores propios para la época e incluso superiores, ya que las máximas superarán los 32ºC en la zona sur peninsular.

Este fin de semana llegará a España una borrasca profunda, causada por el 'Huracán Gabrielle'. Se trata de un huracán tardío que, tras completar la transición extratropical, barrió Canarias con rachas muy intensas, oleaje significativo y daños. Es uno de los episodios más recordados en el archipiélago y un ejemplo claro de cómo un ex-huracán puede seguir generando temporal severo en nuestras latitudes.

Continuará avanzando hacia las islas Azores, donde llegará entre este jueves y este viernes, y, tras ello, avanzará hacia el este rumbo la Península Ibérica, si bien aún no está claro si continuará hacia el norte o hacia el sur en el tramo final de su recorrido.

Tras una trayectoria larga y errática, entró por Portugal como depresión post-tropical. Su estela dejó rachas muy fuertes y lluvia en el oeste y norte peninsular y se convirtió en caso de estudio por lo inusual de su recorrido y su impacto.

El manual de la transición extratropical en Europa. Conservó rasgos tropicales muy al este, y ya como ex-huracán impulsó un temporal severo en Irlanda. Una lección perfecta de cómo el ciclón cambia de motor al entrar en nuestro carril.

Tan solo llegará una borrasca

Según la previsión del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha recalcado que "no llegará un huracán a la península, sino una borrasca", para incidir en que todavía existe un margen de incertidumbre, por lo que será necesario seguir de cerca la evolución del fenómeno en los próximos días.

Según el último aviso del Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC, en sus siglas en inglés), publicado este miércoles, el huracán "continúa moviéndose rápidamente hacia el este-noreste a través del Atlántico Norte".