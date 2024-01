Este es el 'peliculón' de Denzel Washington que puedes ver gratis en RTVE Play

Denzel Washington es un seguro de éxito. Las salas de cine se abarrotan con admiradores ansiosos por disfrutar del más reciente trabajo de esta destacada figura, una la estrella indiscutible de Hollywood que despierta un respeto unánime.

Denzel Washington, con casi 70 años, es uno de los actores más veteranos y solicitados de la industria cinematográfica, y sorprendentemente, el tiempo parece no afectarle en absoluto. Resulta asombroso que continúe protagonizando películas de acción que cautivan a su audiencia.

Entre sus obras más destacadas, hay una película en particular que arrasa en las audiencias cada vez que se emite en televisión: "The Equalizer". La última transmisión en La 1 logró un impresionante 13,4% de cuota de pantalla. Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutarla, ahora se presenta una nueva oportunidad para no perdértela.

SINOPSIS

"The Equalizer 2" presenta a Robert McCall (Denzel Washington), un exagente de inteligencia que lleva una vida tranquila como conductor de Lyft durante el día. Sin embargo, su pasado vuelve a perseguirlo cuando su amiga y excolega Susan Plummer es asesinada en circunstancias sospechosas. McCall, motivado por el deseo de justicia, se embarca en una investigación para descubrir la verdad detrás del asesinato de Susan.

A medida que profundiza en la investigación, se ve inmerso en una compleja red de traiciones y conspiraciones que lo llevan a enfrentarse a enemigos poderosos y despiadados. Utilizando sus habilidades especiales, McCall se convierte en un justiciero determinado a hacer que los responsables paguen por sus acciones. La película combina secuencias de acción intensas con momentos de suspenso y exploración de la moralidad, mientras McCall busca respuestas y redención en un mundo lleno de peligros y engaños.