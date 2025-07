"Sois como las películas de Star Wars y de Marvel": la audiencia de 'La Revuelta' explota contra los últimos programas

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión en España. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

La semana pasada, David Broncano anunció que el programa acabará el próximo jueves 10 de lunes, pero no será la última emisión para siempre. El equipo de TVE se tomará un descanso hasta septiembre después de la primera temporada en la cadena pública.

Sin embargo, las emisiones de esta semana fueron grabadas el pasado jueves. Así lo reveló el lunes el presentador jiennense, tras recibir una petición de última hora por parte de Televisión Española, que solicitó alargar el programa una semana más.

La principal idea que tenía el equipo de 'La Revuelta' era acabar la temporada la semana pasada, al igual que hizo 'El Hormiguero', según reveló el presentador jiennense a la audiencia de 'La Revuelta'.

A pesar de que la idea sobre el papel podía ser buena, la audiencia de 'La Revuelta' ha dicho basta, debido a que se están cometiendo multitudes de errores en esta última semana. Además, el hombre mágico salió anunciando 'El Grand Prix' un martes, y no el lunes, el día de la emisión.

En la entrega del martes emitieron la que supuestamente iba a ser el miércoles. Lo más llamativo es que no había público, tan solo dos personas que entraron en el teatro mientras los presentes en la grabación del lunes esperaban en la cola.

Sergio Bezos, colaborador del programa, señaló que "parece que habéis perdido la cabeza. No entiendo qué día es", además declaró que "menuda chapuza está siendo la última semana. Espero que el último, que fue el primero en grabarse, justifique el desorden".

Esta situación no pasó desapercibida en redes sociales, y los usuarios de X no dudaron en expresar su malestar: "Sois como las películas de Star Wars y de Marvel. Se puede ver en orden cronológico o en orden de estreno" o "Me recuerda a los programas de 'La Resistencia' cuando era la COVID".