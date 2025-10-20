Es una de las películas más populares de Disney y su cinta VHS se vende ahora por miles de euros

El mundo del coleccionismo de películas en formato físico ha mostrado ser un sector en el que se puede hacer mucho dinero en caso de que cuentes con los artículos correctos.

Y, precisamente, lo que más dinero suele generar en estos procesos de reventa tiene que ver con cintas de VHS de películas destacadas de Disney.

En este mismo sentido, existe una película de Disney que se hizo muy popular en el siglo XXI por el formato en el que mostraba sus contenidos, constando como un musical animado de principio a final.

Efectivamente, estamos hablando de la cinta que recibe el nombre de 'Fantasía', donde se nos introducía a Mickey Mouse como aprendiz de brujo e inicio de una de las películas animadas más originales de la historia.

Pues bien: si contáis con una cinta VHS original de la misma, hay que decir que probablemente tengáis una pequeña fortuna en casa sin saberlo, dado que ha llegado a alcanzar valores de 5.000 euros en subastas.

Esto hace que la cinta de VHS de Fantasía se sume a ese otro conjunto de películas de Disney que se han revalorizado mucho con el paso de los años como, por ejemplo, 'Blancanieves' o 'El Libro de la Selva'.

No obstante, lo mejor que puedes hacer en caso de que tengas un ejemplar de 'Fantasía' en tus manos es acudir a un tasador profesional para que pueda aconsejarte sobre su posible precio de venta.

En este mismo sentido, la película de 'Fantasía' es una de las más codiciadas entre coleccionistas de cintas VHS, por lo que conviene valorar la opción de ponerla a la venta en plataformas de subastas.