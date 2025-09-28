Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

CASA REAL

Una de las películas favoritas de la Princesa Leonor cuando era pequeña: "¡Estaba obsesionada!"

En la visita de la familia real a los jardines de Juan Manuel Serrat, se dio un momento muy singular

La princesa Leonor, en su llegada a San Javier.

La princesa Leonor, en su llegada a San Javier. / Iván J. Urquízar

Claudio Torres

El pasado viernes, la familia real al completo (el Rey Felipe, la Reina Letizia y la princesa Leonor) estuvieron de visita en los jardines de Juan Manuel Serrat junto las ruinas de San Pedro en Viana en su visita a Navarra.

Fue un momento muy especial, ya que se dio una situación bastante particular que llamó la atención de todos los periodistas y medios que estaban por la zona.

Allí estaba el periodista de RTVE en el Centro Territorial de Navarra y cantante Javier Erro, y fue el protagonista del curioso evento. Antes de entrar a cubrir en directo el mismo, se acercó a la familia real y empezó a conversar con la Reina Letizia. Ahí fue cuando sorprendió al cantar unos versos de 'A Millions Dreams'. Su Majestad lo reconoció al instante y exclamó "'Por favor, es El Gran Showman".

Ahí intervino la Princesa Leonor para revelar que se trataba de una de sus películas favoritas cuando era una renacuaja: "'¡De pequeña estaba obsesionada!".

Por supuesto, este evento no terminó ahí ya que el periodista y cantante siguió conversando con ellos, especialmente con Letizia, de quien se proclamó un gran fan: "Soy un gran admirador de su carrera profesional desde que soy pequeñito".

La Reina se mostró sorprendida, diciendo que se veía que él debía ser muy joven. Erro contestó señalando que tiene 25 años, a lo que Letizia respondió con un "Ay madre, eres... como un hijo para mí".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
  2. La razón por la que Santi Cañizares se casa con una mujer catalana tras solo cuatro meses de relación
  3. Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
  4. Petón alza la voz contra el Real Madrid por la no expulsión de Sorloth: 'Vamos a vivir un debate
  5. Quién es la novia de Marc Márquez: una influencer catalana que tenía miedo a la fama
  6. Vida privada de Sergio Busquets: Así son la pareja, hijos e inversiones de 'Busi
  7. La Revuelta', en horas críticas
  8. Alessandro Lequio, en el punto de mira tras la confesión de una expareja: 'Había una rejilla en el techo

El partido europeísta se impone en Moldavia pese a perder apoyo en unas votaciones marcadas por la injerencia rusa

El partido europeísta se impone en Moldavia pese a perder apoyo en unas votaciones marcadas por la injerencia rusa

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de septiembre de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de septiembre de 2025

Una de las películas favoritas de la Princesa Leonor cuando era pequeña: "¡Estaba obsesionada!"

Una de las películas favoritas de la Princesa Leonor cuando era pequeña: "¡Estaba obsesionada!"

El 'Puente de la Solidaridad' es ahora también el de la indignación contra la Generalitat Valenciana por la gestión de la dana

El 'Puente de la Solidaridad' es ahora también el de la indignación contra la Generalitat Valenciana por la gestión de la dana

Sorteo Bonoloto del domingo 28 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 28 de septiembre de 2025

La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches

La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches

Feijóo sitúa al PP como un partido duro en inmigración pero eleva las hostilidades con Vox

Feijóo sitúa al PP como un partido duro en inmigración pero eleva las hostilidades con Vox

Tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Norte

Tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Norte