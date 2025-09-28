CASA REAL
Una de las películas favoritas de la Princesa Leonor cuando era pequeña: "¡Estaba obsesionada!"
En la visita de la familia real a los jardines de Juan Manuel Serrat, se dio un momento muy singular
El pasado viernes, la familia real al completo (el Rey Felipe, la Reina Letizia y la princesa Leonor) estuvieron de visita en los jardines de Juan Manuel Serrat junto las ruinas de San Pedro en Viana en su visita a Navarra.
Fue un momento muy especial, ya que se dio una situación bastante particular que llamó la atención de todos los periodistas y medios que estaban por la zona.
Allí estaba el periodista de RTVE en el Centro Territorial de Navarra y cantante Javier Erro, y fue el protagonista del curioso evento. Antes de entrar a cubrir en directo el mismo, se acercó a la familia real y empezó a conversar con la Reina Letizia. Ahí fue cuando sorprendió al cantar unos versos de 'A Millions Dreams'. Su Majestad lo reconoció al instante y exclamó "'Por favor, es El Gran Showman".
Ahí intervino la Princesa Leonor para revelar que se trataba de una de sus películas favoritas cuando era una renacuaja: "'¡De pequeña estaba obsesionada!".
Por supuesto, este evento no terminó ahí ya que el periodista y cantante siguió conversando con ellos, especialmente con Letizia, de quien se proclamó un gran fan: "Soy un gran admirador de su carrera profesional desde que soy pequeñito".
La Reina se mostró sorprendida, diciendo que se veía que él debía ser muy joven. Erro contestó señalando que tiene 25 años, a lo que Letizia respondió con un "Ay madre, eres... como un hijo para mí".
