Pelayo rompe en lágrimas con una pregunta de Sandra Barneda en 'Supervivientes 2025'

Este domingo, Sandra Barneda ha presentado la nueva gala de 'Conexión Honduras'. La presentadora ha conectado con los concursantes para saber cómo se encuentran en esta primera fase del 'reality'.

Llevamos unas semanas de 'Supervivientes 2025' y los participantes han tenido sus primeros enfrentamientos. En este contexto, Barneda ha preguntado directamente a Pelayo sobre su destreza con la pesca.

"He visto que el grupo te ha hecho el gran pescador y sé que tu padre te enseño a pescar, ¿qué te diría tu padre?", decía la conductora de Mediaset.

La pregunta sobrecogía al estilista, que rompía en lágrimas ante la cuestión de la presentadora. "Lloro todos los días, jod*", comenzó entre llantos. "Es que ayer justo fue su cumpleaños y me acordé mucho de él", respondió Pelayo Díaz.

El diseñador de moda se sinceró en directo, con lágrimas en los ojos: "Es que yo siento que a mis padres no les he dado muchas alegrías", confesó. "La pesca cuando era pequeño era una de las pocas cosas que compartí con mi padre y se me daba bien. Entonces, creo que él estará animándome", explicó Pelayo.

Sandra Barneda, al escuchar las emotivas palabras del concursante, le animaba a compartir un mensaje. "Como ayer fue su cumpleaños, ¿por qué no le dedicas unas palabras directamente a tu padre?".

Pelayo, visiblemente afectado, no dudó en abrirse y dedicarle unas palabras. "Papi, ya sabes que para mí eres un héroe, que te construiste desde cero. Tengo muy presente siempre los consejos que me das, sobre todo: 'Para atrás ni para coger impulso', esa es la frase que más me gusta".

"Espero que te esté gustando, no solo cómo estoy pescando, si no cómo me estoy relacionando con la gente, cómo intento que el grupo esté unido, como intento recomponerme y mejorar cada día. Y espero que estés bien", terminó diciendo ante las cámaras.