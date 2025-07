Pelayo Díaz se abre en canal para hablar sobre su relación con Pablo Alborán

Pelayo Díaz está en boca de todos después de su paso por los dos concursos de televisión más vistos de España: 'MasterChef Celebrity' y 'Supervivientes'. El estilista generó mucha controversia por sus polémicas declaraciones contra los concursantes, ya que era su estrategia para ganar, pero en ninguno de los formatos venció.

Después de llegar de Honduras, el diseñador de moda ha estado pasando por distintos programas de televisión para contar la experiencia en 'Supervivientes', entre otras cosas. La última aparición pública fue en '¡De Viernes!', programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

El diseñador también quiso recordar sus distintos amores del pasado en el formato de Telecinco. El exconcursante desveló por primera vez cómo fue su relación con el cantante Pablo Alborán, ya que en su día se generó mucha rumorología sobre qué tipo de amistad compartían.

Salió el tema después de que la psicóloga del programa le pusiese unos cascos para analizar algunas de las canciones más míticas del cantante malagueño. Al instante, el estilista se puso a reír.

"Es un tema que me han preguntado muchas veces por él", confirmó en '¡De Viernes!'. La psicóloga no se quedó callada y decidió dar un paso más: "¿Por qué te ríes? ¿Te da vergüenza? ¿Te remueve algo?".

A pesar de que estaba recíproco al principio para hablar del tema, el asturiano decidió frenar en seco el tema: "Es un momento de mi vida. No me he planteado nunca hablar de él... no es un tema que yo esté preparado para hablar ahora".

Sin embargo, los presentadores del programa se quedaron con ganas de conocer todos los detalles de la relación. Después de varios minutos de espera, el diseñador de moda decidió no entrar de lleno, aunque dejó varios titulares.

"Creo que cada uno tiene un momento para habar, para abrir un capítulo de su vida y, hasta ahora, no veo que sea el momento de hablar de eso. Igual no lo va a ser nunca, porque creo que también es bonito guardarse cosas para uno mismo", sentenció Pelayo.