FAMOSOS

Lo que Pedroche prepara para las Campanadas hará hablar a toda España

La presentadora y comunicadora promete: "llevo un discurso muy potente"

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche / Pablo Díaz

David Cruz

David Cruz

Como viene ocurriendo cada año desde hace más de una década, las Campanadas de Cristina Pedroche (y Alberto Chicote) en Antena 3 se convierten en todo un fenómeno mediático desde muchos días antes de Nochevieja, y este 2025 no será diferente.

La colaboradora de Zapeando y comunicadora habitual de Atresmedia ha dejado entrever que su aparición dará mucho que hablar, adelantando que su estilismo y discurso, una vez más, irán de la mano.

Así serán las campanadas de Cristina Pedroche

Ha sido en Zapeando donde Cristina Pedroche ha comentado ciertos detalles del evento tan esperado: la colaboradora fue preguntada directamente por su look y el trasfondo que tendrá su mensaje. Al enfrentarse a la clásica disyuntiva entre ética y estética, respondió como siempre: "hay todo. Va de la mano. Es que llevo un discurso muy potente".

Su compañero y presentador, Dani Mateo, no pudo evitar bromear sobre la expectación que genera Cristina Pedroche cada año, mientras recordaba su propia participación en las precampanadas de Neox el 30 de diciembre, un día antes.

Pedroche, con su característica sonrisa, reforzó la idea de que su elección de vestuario no será únicamente un guiño estético, sino un acto cargado de significado, aumentando así el misterio sobre un look del que apenas se conocen datos.

Sin embargo, como ha venido ocurriendo a lo largo de todos estos años, podemos esperar una nueva combinación de creatividad, espectáculo y discurso en el look de Cristina Pedroche. Un vestuario que se convierte en uno de los principales motivos para ver las Campanadas en Antena 3.

Si hablamos de competencia, este año tendremos que estar muy pendientes de las Campanadas de La 1: cambian al equipo de La Revuelta por Estopa y Chenoa, con una sorpresa especial minutos antes de cambiar de año, el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh.

