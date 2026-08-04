Pedro Torrijos, arquitecto: "Las obras de Antoni Gaudí se conocen por su formidable imagen exterior, curvas, mosaicos, formas voluptuosas... pero lo más importante está en lo que no se ve"

Antoni Gaudí suele admirarse por la fuerza visual de sus edificios, por las fachadas llenas de curvas, mosaicos y formas orgánicas que han convertido su obra en una de las más reconocibles del mundo. Pero el mensaje que destaca el arquitecto Pedro Torrijos en un nuevo vídeo va más allá de la estética: en Gaudí, lo decisivo no está solo en lo que se fotografía, sino en la lógica estructural que queda escondida dentro de sus formas.

La belleza visible

Cuando alguien piensa en Gaudí, lo primero que le viene a la cabeza suele ser la Sagrada Familia, la Casa Batlló o La Pedrera, con sus fachadas ondulantes, sus mosaicos de colores y esa sensación casi viva de que la piedra se ha movido como si fuera blanda.

Esa imagen exterior es la que ha hecho de su arquitectura un símbolo del modernismo y de Barcelona en todo el mundo. Sin embargo, Torrijos insiste en que esa apariencia exuberante no es un simple capricho decorativo. En el fondo, la forma exterior responde a una manera de construir que busca la estabilidad desde dentro, sin depender de otros añadidos.

El cálculo que no se ve

Ahí está la clave de su lectura: Gaudí no decoraba con curvas, calculaba con ellas. La gran diferencia que explica este enfoque es estructural. La arquitectura gótica tradicional sostiene gran parte del peso desde fuera mediante contrafuertes y otros elementos.

Gaudí, en cambio, intentó meter el cálculo dentro de la propia forma, buscando que el edificio se aguantara por sí mismo sin depender tanto de elementos externos. Para llegar a esa solución, utilizó modelos colgantes con cuerdas, hilos y saquitos de perdigones.

Presentación oficial de los equipos del Tour de Francia en Barcelona, con actuaciones y espectáculos. Los ciclistas iniciaron el recorrido en el Recinte Modernista de Sant Pau y avanzaron por la avenida Gaudí hasta el escenario principal, situado frente a la fachada de la Sagrada Familia, donde fueron presentados ante el público. A 2 de julio de 2026. AUTOR: MANU MITRU | EPC. / Archivo

Al dejar que la gravedad actuara, la cuerda dibujaba de manera natural la curva ideal: la catenaria, una forma autoportante perfecta cuando se invierte. Lo que colgaba en tensión, al darle la vuelta, se convertía en una estructura que trabaja de verdad para lograr este objetivo.

La cripta de la Colònia Güell

Uno de los ejemplos más claros de este método está en la cripta de la Colònia Güell. Gaudí montó allí un modelo completo con cuerdas y pesos, lo fotografió y luego invirtió la imagen para obtener la solución arquitectónica. Ese procedimiento no era una curiosidad experimental, sino una forma de pensar en la arquitectura como equilibrio, donde la geometría surge del comportamiento real de la materia bajo la gravedad.

Barcelona 10/06/2026 Sociedad Fuegos y luces en Sagrada Familia. AUTOR: JORDI OTIX / JORDI OTX / PIM

Por eso muchas de sus columnas y arcos parecen árboles, esqueletos o estructuras orgánicas: no imitan la naturaleza solo por estética, sino porque la naturaleza ya resuelve la estabilidad de manera eficiente. En la Sagrada Familia, por ejemplo, esa intuición estructural se traduce en soportes que distribuyen mejor las cargas y reducen la necesidad de soluciones más tradicionales. Y ahí radica, además, gran parte de su atractivo.