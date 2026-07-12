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Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia: "Ganar el Mundial tiene un efecto económico medible"
España se juega, ante Francia, volver a una final de un Mundial. Los datos muestran que ganar el Mundial sí tiene un efecto económico real, pero es transitorio, modesto y llega, sobre todo, por las exportaciones
En los bares y restaurantes que trabajan con la plataforma de pagos Square, las transacciones subieron un 36% durante la fase de grupos, con picos del 66% en Sevilla. El premio de la FIFA suma 871 millones de dólares para las 48 federaciones, con 50 millones para el campeón. Pero Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, pone la cifra en su sitio con el PIB español de 1,69 billones de euros: ese premio equivale a un cuarto de hora de actividad económica del país.
Aquí llega una de sus frases más afiladas. "Bastiat sigue siendo el mejor analista deportivo", escribe, "buena parte del gasto del Mundial no es consumo nuevo, es consumo desplazado." La caña de la noche del partido, explica, suele ser la que no se pagará la semana siguiente.
El economista Marco Mello, en un estudio de 2024 publicado en el Oxford Bulletin of Economics and Statistics, que ganar un Mundial eleva el crecimiento interanual del PIB en al menos 0,48 puntos en los dos trimestres siguientes, sobre todo por las exportaciones. Trasladado a España, serían unos 4.000 millones de euros. Santa Cruz lo resume así: el PIB no crece por el palmarés, "crece por productividad, inversión, calidad institucional y estabilidad monetaria".
El propio estudio de Mello no encuentra efecto significativo sobre el PIB del país anfitrión. Pensando en 2030, cuando España sí sea sede, Santa Cruz avisa: "cuando un multiplicador parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es."
La lección de 2010
España ganó el Mundial de Sudáfrica con el paro cerca del 20%. La entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió que el efecto sería "a muy corto plazo". Dos años después llegó el rescate financiero, sin relación causal entre ambos hechos. Santa Cruz lo resume: "la Copa fue una alegría inmensa y un activo de marca país extraordinario, pero no fue, ni podía ser, política económica."
Según el Journal of Finance, las bolsas de los países eliminados de un Mundial caen de media medio punto porcentual al día siguiente, mientras el efecto de ganar es mucho más débil. Para Santa Cruz, el mensaje al inversor es directo: "los tipos de interés, la liquidez global y los beneficios empresariales seguirán mandando sobre las carteras el 20 de julio, gane quien gane en el MetLife."
"Si España levanta la Copa el 19 de julio, celébrelo sin cargo de conciencia económico", dice Santa Cruz. "Un país no se hace más rico por ganar Mundiales; sí se hace más pobre cuando confunde la euforia con la estrategia", finaliza.
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