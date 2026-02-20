Pedro Sánchez, protagonista en la gala de 'Polònia'

Pedro Sánchez fue el invitado sorpresa de la gala de los 20 años del programa 'Polònia'. El formato de TV3 celebró el pasado lunes en el teatro Victòria de Barcelona una gala especial, que se emitió ayer en prime time.

La gran sorpresa fue contar con el político socialista, pero lo desvelaron a partir de un 'gag' en el que tenían que escoger a alguien del público para caracterizarse de alguna celebridad del país, y la elegida entre el público fue María quien pidió hacer de Pedro Sánchez, algo que parecía pactado.

Después de maquillarla, la presentadora dijo: "María es Pedro Sánchez". Fue entonces cuando apareció el presidente del Gobierno y dijo en tono de broma: "A ver, yo creo que el equipo de 'Polònia' ha hecho una muy buena caracterización, quizá deba mejorar la imitación". Por último, señaló: "¡Muchas felicidades 'Polònia'!".

La presencia de Pedro Sánchez está dando mucho de qué hablar en redes sociales, especialmente en X, antes conocido como Twitter. Un seguidor del programa de TV3 ha tildado la presencia del político como "una vergüenza".

Otro ha ido más allá: "¿A este corrupto no lo criticáis? ¿Solo se critica cuando roba la derecha? Pero cuando roba la izquierda a manos llenas, entonces nos hacemos los tontos. ¡Hipócritas!".

Si ya fue sorprendente su presencia en la gala de los 20 años de 'Polònia', esta mañana el presidente del Gobierno ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos al citar el tuit y mandar otro mensaje a toda la audiencia del programa.

En primer lugar, ha querido felicitar nuevamente al formato de TV3 por "sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida", dejando claro que "sois brillantes".

Noticias relacionadas

El mensaje tampoco ha pasado desapercibido en X, aunque ha recibido comentarios positvos: "Bravo, ese sentido del humor. ¡Es necesario!" o "el sentido del humor es el mejor de los sentidos".