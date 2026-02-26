FAMOSOS
Pedro Sánchez se pronuncia sobre su estado de salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"
El presidente del Gobierno ha compartido un mensaje a través de su cuenta personal de X
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no aguanta más de las especulaciones y ha dado un paso al frente para desmentir todos los rumores que afirmaban que estaba teniendo problemas de salud, específicamente una dolencia cardiovascular.
El estado de salud del presidente de España ha llegado a la sesión de control del Congreso, donde Cayetana Álvarez de Toledo ha cuestionado por este tema, ya que, según ella, no "es un asunto privado". Además, ha admitido: "Se lleva especulando desde hace más de un año".
Por esta razón, el político del PSOE ha compartido un mensaje a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, en el que ha dejado claro que se encuentra en perfectas condiciones para seguir liderando España en los próximos años.
En primer lugar, el presidente de España señala que "la ultraderecha y la derecha llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud".
Tiene claro que "la máquina del fango funciona siempre igual", pues "lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", algo que empieza a ser insostenible.
El político del PSOE se sincera diciendo que "no padezco ninguna enfermedad cardiovascular", aunque advierte: "Pero si fuese así, no habría ningún problema".
"Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan. Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien", expone en la red social de Elon Musk.
Por último, el presidente de España advierte que "queda Gobierno para rato". Es un mensaje a todos aquellos que piensan que podría convocar elecciones antes de tiempo. Su plan es esperar hasta el último día del mandato.
- La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: 'Es mi única oferta
- Blanca García, nutricionista: 'Evita comprar estas latas de atún, tienen más mercurio
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
- Julio Iglesias frena en seco a Yolanda Díaz
- Shakira vivirá en España de nuevo, pero no en Barcelona: Esta es la ciudad elegida y el motivo
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
- Edu Aguirre, estalla contra el Real Madrid tras vencer al Benfica: 'Así no se gana la Champions
- Rosa Rodríguez se sincera sobre su pasado tras ganar el bote de 'Pasapalabra': "No estaba muy bien de la cabeza"