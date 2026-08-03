Pedro Sánchez mueve ficha tras los incidentes de la semana pasada en Ceuta con un cese inesperado

El pasado jueves 30 de julio Ceuta vivió una de las jornadas de más tensión que se recuerdan consecuencia del paso de miles de inmigrantes ilegales que abarrotaron las calles de la ciudad y atemorizaron a la ciudadanía.

Primero fueron los grupos nacionalistas españoles más afines a la ultraderecha los que levantaron el grito al cielo para denunciar la situación, mientras que la conspiración relacionada con el gobierno marroquí fue creciendo al mismo tiempo y desde algunos sectores se ve indispensable su papel en todo este embrollo. Más tarde, los antifascistas y ceutíes de origen musulmán salían a las calles a denunciar el discurso y la aparición de algunos grupos ultra en la ciudad.

Algunos de los inmigrantes que pasaron la frontera en dirección a Ceuta. / MARCOS MORENO / Europa Press

Sin embargo, no ha sido hasta el lunes 3 de agosto que se ha sabido que el gobierno encabezado por Pedro Sánchez ya ha tomado una de las primeras decisiones unilaterales tras lo sucedido: el cese de la funcionaria responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional.

La acción tuvo lugar el viernes y la decisión llegó tras la publicación de una alerta en la web del departamento en la que se advertía de la entrada masiva de 49.000 personas a la ciudad, citando al Ministerio del Interior, aunque finalmente terminaron accediendo más de 60.000.

Aunque el mensaje fue eliminado al poco tiempo el Ejecutivo no dudó en cesar de sus funciones a la funcionaria, a quien ni siquiera se le dio la oportunidad de regresar al Ministerio de Defensa del cual provenía, un escenario común entre quienes abandonan su función dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Pedro Sánchez, en su comparecencia del viernes en Ceuta. / Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa HANDOUT / EFE

El comunicado emitido y posteriormente eliminado aseguraba que "en las últimas 24 horas, se estima que más de 49.000 inmigrantes han accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal, lo que supone la mayor crisis migratoria registrada en la ciudad desde mayo de 2021", además de que "un grupo numeroso de migrantes intentaron entrar a través de la zona del Dique Sur. Las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron a parte de ellos y más de 450 fueron retenidos por la Guardia Civil y rechazados hasta Marruecos."

También revelaba la muerte de 19 personas en su intento de cruzar la frontera y apuntaba a la cooperación entre los dos países, España y Marruecos, para resolver la situación, además de adelantar la presencia del Presidente Sánchez en Ceuta.

Desde el cese de la ya exfuncionaria, no ha habido ningún otro mensaje en la web del organismo. Finalmente, desde medios como 'El Confidencial' se apunta a un malestar en el equipo del organismo público por la manera de gestionar la situación, pues la profesional se encontraba de vacaciones y se considera que solamente aplicó las tareas del puesto que ocupaba dentro del departamento.